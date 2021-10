Pratique : Portal est une application audio spatiale immersive pour se concentrer, dormir ou s’échapper

Depuis qu’Apple a annoncé l’arrivée de Spatial Audio sur Apple Music et que tous les appareils dotés d’une puce H1 ou W1 le prendraient en charge, de nombreuses entreprises ont commencé à promouvoir cette technologie. Pour les utilisateurs qui ont un AirPods Pro ou AirPods Max, cette expérience est encore meilleure grâce à la fonction de suivi dynamique de la tête.

Avec cela, les développeurs indépendants de Portal Labs viennent de mettre à jour Portal, leur application de bien-être iOS pour tirer pleinement parti de la technologie Spatial Audio.

Avec cette mise à jour, l’équipe derrière Portal explique qu’elle n’utilise pas Dolby Atmos, comme Apple le fait avec Apple Music, car il convient mieux à la musique et aux films qu’à la méditation ou à l’immersion dans une forêt ou un feu de camp. C’est pourquoi ils se sont associés à Atmoky pour mettre en œuvre Ambisonics, qu’ils ont appelé « l’audio spatial de pointe ».

Ambisonics représente le son comme un champ sonore sphérique plutôt que des canaux ou des objets, ce qui nous permet de recréer des paysages sonores et des ambiances avec plus de précision et de fidélité, en particulier lorsqu’ils sont expérimentés au casque, car l’ambisonics peut être restitué directement au casque sans nécessiter de réverbération supplémentaire à appliquer pour l’externalisation.

Portal vise à vous aider à vous concentrer sur une tâche, à mieux dormir ou simplement à « vous échapper » en utilisant la technologie Spatial Audio et une paire de vos AirPod préférés. Il combine des sons immersifs, des visuels et un éclairage intelligent pour transformer virtuellement l’environnement existant et vous aider à vous détendre .

Dans l’application, vous pouvez choisir si vous souhaitez vous concentrer, dormir ou vous échapper. Chacune de ces humeurs a des portails différents dans lesquels vous pouvez sauter. Par exemple, vous pouvez vous immerger dans l’orage d’Amazon, écouter la brise d’un champ d’orge de printemps dans le Devon, au Royaume-Uni, ou entendre les oiseaux gazouiller avec un chœur à l’aube du printemps à Londres.

La meilleure partie est que vous pouvez profiter d’exercices de respiration, régler une minuterie, choisir entre l’audio spatial statique ou avec le suivi dynamique de la tête (AirPods Pro et AirPods Max uniquement), et connecter votre éclairage intelligent avec Homekit, Philips Hue ou Nanoleaf à avoir une expérience plus immersive.

« Dire que nous sommes enthousiasmés par cette version est un euphémisme, Spatial Audio prend tout son sens avec le son ambiant car il reflète mieux la façon dont nous entendons réellement notre environnement dans la vie réelle et nous permet de vraiment vendre le sentiment de ‘ être là », explique Nick Daniels, fondateur de Portal.

Portal est disponible gratuitement sur l’App Store ici pour iPhone et iPad. Si vous souhaitez profiter de l’expérience la plus immersive avec un accès illimité à toute la bibliothèque de l’application, une intégration d’éclairage intelligent et une prise en charge audio spatiale dynamique, les utilisateurs doivent s’abonner à l’application. C’est 9,99 $ par mois, 49,99 $ par an ou 249,99 $ avec un achat à vie.

