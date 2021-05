Pratique: premières impressions après 72 heures avec le tout nouvel iMac M1

Le tout nouvel iMac à moteur M1 est officiellement arrivé dans toute sa splendeur colorée. Dirigez-vous ci-dessous alors que je déballe et que je travaille avec le nouvel iMac et que je partage quelques impressions et observations initiales après 72 heures avec la première refonte de l’iMac en plus d’une décennie.

Déballage

Finie la boîte en forme de coin dans laquelle les iMac précédents ont été expédiés. Le nouvel iMac 24 pouces est livré dans une boîte plate avec une poignée en nylon soignée sur le dessus. Lorsque vous déballez l’iMac, il comporte un magnifique protecteur d’écran avec «bonjour» imprimé dessus, couleur assortie à l’iMac lui-même.

J’ai opté pour l’iMac bleu avec le Magic Keyboard avec pavé numérique, associé à la Magic Mouse et au Magic Trackpad. Tous ces accessoires sont bien emballés dans la boîte de l’iMac.

Le câble d’alimentation de l’iMac est tressé, tout comme le Lightning vers USB-C inclus pour charger les accessoires. En remarque, j’espère vraiment que cette conception de câble tressé fera son chemin vers d’autres appareils à l’avenir, y compris l’iPhone et même le câble d’alimentation du MacBook.

Conception

Comme je l’ai dit, j’ai opté pour l’iMac bleu et je suis presque sûr à 100% d’avoir pris la bonne décision. Le design bicolore est merveilleux, avec la couleur subtile du support et de l’avant qui correspond parfaitement à la couleur plus audacieuse à l’arrière.

Il existe une variété d’oeufs de Pâques différents pour célébrer le design coloré de l’iMac. Ces œufs de Pâques comprennent des fonds d’écran de couleur assortie, la couleur d’accent macOS et la couleur de surbrillance correspondant à «Ce Mac» et les autocollants Apple inclus dans la boîte. Pour ma configuration, j’ai opté pour 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD.

Est-ce que je souhaite qu’il y ait un logo Apple sur le menton de l’iMac? Honnêtement, pas vraiment… J’apprécie le design épuré de l’avant, et le logo à l’arrière est devenu encore plus grand pour compenser. J’apprécie aussi beaucoup les lunettes blanches / grises.

Alors que j’ai opté pour l’iMac bleu, ma copine a opté pour l’argent. Elle pense qu’elle a peut-être pris la mauvaise décision et envisage de la remplacer par un modèle vert. Je pense que l’argent est plutôt joli, bien qu’un peu plus traditionnel que les options colorées.

Divers notes et observations après 48 heures

J’aurais aimé que le support soit réglable, ou du moins un peu plus haut. L’iMac semble un peu bas car il est configuré, et j’ai hâte que des fabricants d’accessoires comme Twelve South publient leurs solutions à ce problème. Les lunettes ne sont pas du tout gênantes – elles sont plus blanc cassé / gris que blanc pur. Cela étant dit, le mode sombre crée un peu de clash. L’écran de résolution 24 pouces 4,5K est magnifique, mais cela me donne encore plus envie d’un iMac 30 pouces / 32 pouces redessiné. Plus tard cette année, peut-être? Les haut-parleurs sont vraiment puissants, mais si vous avez utilisé un iMac 27 pouces plus récent, l’amélioration pourrait ne pas être aussi perceptible. La caméra FaceTime 1080p est vraiment fantastique. C’est triste qu’il ait fallu autant de temps à Apple pour apporter cette amélioration, mais au moins c’est là maintenant. Bien que j’espère toujours que le Mac ajoute éventuellement la prise en charge de Face ID, la prise en charge de Touch ID sur un iMac a changé la donne. Le processus de configuration est identique à celui des autres Mac équipés de Touch ID et les performances sont instantanées. Cela va sans dire, mais la puce M1 est à la fois rapide et totalement silencieuse. Il y a des fans à l’intérieur du Mac, contrairement au M1 MacBook Air, mais je ne les ai pas encore entendus. La prise casque 3,5 mm déplacée sur le côté est en fait un très beau changement de conception. L’iMac argent est livré avec un seul autocollant. Cet iMac est incroyablement léger à 9,88 livres – cela n’a pratiquement aucun effet sur l’utilisation dans le monde réel, mais il est néanmoins impressionnant. Deux ports USB-C et 2 ports Thunderbolt sont une bonne configuration de port, mais j’aurais aimé avoir plus de ports. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, j’utilise déjà deux dongles et je n’ai plus qu’un seul port, bien que mon LG UltraFine 4K couplé dispose également de ports supplémentaires.

Je mettrai à jour cet article au fur et à mesure que je rassemblerai plus de réflexions et d’observations sur l’utilisation de l’iMac M1 24 pouces. Cependant, après ces 72 premières heures, je suis très impressionné. La vedette du spectacle ici n’est pas la puce M1 elle-même – c’est la conception physique de l’iMac que la puce M1 a permis à Apple de créer. Le profil ultra-fin associé à six couleurs et à l’argent en fait l’un des meilleurs designs industriels Apple depuis longtemps.

Avez-vous acheté un nouvel iMac M1? Si oui, quelle couleur avez-vous choisie? Vous avez des questions pour moi? Faites-nous savoir (et partagez des photos!) Dans les commentaires.

