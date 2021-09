Pratique : principales fonctionnalités de sommeil d’iOS 15 pour iPhone [Video]

in

Chaque année, de nouvelles versions iOS arrivent avec des fonctionnalités qui font les gros titres comme SharePlay et Focus. De même, chaque année, iOS inclut des améliorations sous le radar qui ne sont pas susceptibles de faire la une des journaux. Dans cette vidéo pratique, je considère les principales fonctionnalités cachées d’iOS 15 sur lesquelles je suis tombé. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour encore plus de couverture iOS 15 dans les jours et les semaines à venir.

Bien que quelques-unes de ces fonctionnalités discrètes aient été présentées dans mon aperçu des principales fonctionnalités d’iOS 15, la majorité sont des améliorations que je n’ai pas encore présentées pour la version publique d’iOS 15. Voici une liste complète de toutes les fonctionnalités de sommeil couvertes dans cette vidéo, ainsi qu’un bref commentaire expliquant pourquoi je pense que chaque fonctionnalité est bénéfique.

Retour de la loupe de montage

La loupe d’édition était une fonctionnalité de base d’iOS pendant des années, mais a été inexplicablement supprimée. La loupe agrandit la zone immédiate autour du curseur pour aider à un mouvement précis. Inutile de dire que c’est une fonctionnalité iOS 15 que j’accueille à bras ouverts.

Vidéo : les principales fonctionnalités cachées d’iOS 15 pour iPhone

Parrainer: Obtenez AirBuddy 2 – les 100 premiers téléspectateurs 9to5mac obtiennent 20 % de réduction !

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Désactiver les notifications pour les applications individuelles

Vous pouvez désormais désactiver les notifications via le Centre de notifications par application. Balayez simplement la notification, sélectionnez Options et coupez le son pendant 1 heure ou toute la journée.

Réorganiser les pages de l’écran d’accueil

Vous pouvez maintenant réorganiser rapidement les pages de l’écran d’accueil en passant en mode édition et en appuyant sur les points de la page pour entrer dans l’éditeur de page.

Supprimer les pages de l’écran d’accueil

Dans l’éditeur de page, il est désormais possible de supprimer purement et simplement les pages masquées de l’écran d’accueil, en envoyant toutes ses applications à la bibliothèque d’applications.

Prise en charge du glisser-déposer

iPadOS bénéficie d’une véritable prise en charge du glisser-déposer depuis plusieurs années maintenant, et les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais s’amuser. Essayez de faire glisser une image de l’application Photos vers un fil de discussion de l’application Messages, ou faites glisser une URL directement de Safari vers Notes.

Raccourci de texte en direct

Le texte en direct est l’une des fonctionnalités principales d’iOS 15, et si vous appuyez dans un champ de texte pour ouvrir le menu copier-coller, vous verrez un nouveau raccourci de capture de texte pour insérer rapidement du texte en direct de n’importe où.

Réduire les basses sur HomePod

Si vous habitez en appartement, c’est une caractéristique que vous apprécierez sûrement. Ouvrez l’application Home, appelez votre HomePod et basculez le commutateur Réduire les basses.

Sons de fond

J’écoute souvent des sons ambiants sur Apple Music la nuit pour m’aider à dormir. Avec iOS 15, les bruits de fond ambiants sont intégrés directement dans iOS. Allez simplement dans Accessibilité → Audio/Visuel → Sons de fond.

Les mémos vocaux ignorent le silence et ajustent la vitesse de lecture

iOS 15 vous permet d’accélérer les mémos vocaux grâce à l’adoption des réglages de saut de silence et de vitesse de lecture.

Histoire de Shazam

Appuyez longuement sur le raccourci Shazam dans le Centre de contrôle pour accéder à l’historique d’écoute Shazam.

Vitesse de lecture avec le lecteur vidéo par défaut

Appuyez sur le bouton points de suspension dans le coin inférieur droit du lecteur vidéo par défaut pour accéder à de nouvelles options de vitesse de lecture impressionnantes.

Zoom avant avec Quick Take

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec Quick Take, faites glisser vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Nouvelle interface utilisateur de code QR

Une nouvelle interface utilisateur de code QR centrée sur la réalité augmentée apparaît dans l’application Stock Camera lorsqu’un code QR apparaît dans le viseur.

Commande de sélecteur de photos

iOS 15 respectera désormais l’ordre de vos sélections lors de la sélection de photos via le sélecteur de photos.

Balisage immédiatement disponible lors de l’édition de photos

Les options de balisage ne sont plus masquées derrière un menu lors de l’édition de photos dans l’application Photos.

Sauvegarde iCloud sur cellulaire

Les utilisateurs disposant de connexions cellulaires rapides ont désormais la possibilité d’effectuer des sauvegardes même lorsqu’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi. Cette option est parfaite pour ceux qui sont connectés à un service cellulaire 5G rapide.

Préparez-vous pour le nouvel iPhone lors de la réinitialisation

iOS 15 vous aide à vous préparer pour l’iPhone 13 avec une nouvelle liste de contrôle Préparer un nouvel iPhone.

Service de récupération de données iCloud

Ce service peut vous aider à récupérer des données qui ne sont pas encore chiffrées de bout en bout, telles que des photos, des notes et des rappels.

Contact de récupération de compte

C’est une bonne idée d’établir un contact de récupération de compte au cas où vous oublieriez le mot de passe de votre appareil et le mot de passe de l’identifiant Apple.

Utiliser l’application Groupes avec fichiers

Vous pouvez désormais regrouper des fichiers dans l’application Fichiers par type, date et taille.

Sélecteur de temps hybride

iOS 15 vous permet de parcourir le style old school du sélecteur de temps, avec un retour haptique, mais il permet également une saisie directe de l’heure d’un simple toucher.

Interface AirPrint mise à jour

Une interface utilisateur AirPrint mise à jour est livrée avec un nouveau panneau de préréglages et la possibilité de sélectionner le support et la qualité.

Authentificateur OTP intégré

Finalement! iOS 15 prend désormais en charge les codes d’accès à usage unique pour l’authentification à deux facteurs. Il remplira également automatiquement vos codes d’accès à usage unique pour une expérience de connexion totalement transparente. Pour configurer des codes d’accès à usage unique, accédez à Paramètres → Mot de passe.

Tirez pour actualiser dans Safari

Comme indiqué dans notre aperçu des principales fonctionnalités d’iOS 15, Safari reçoit des tonnes de nouveaux ajouts tels que les groupes d’onglets et une nouvelle barre d’adresse inférieure avec des gestes de balayage intégrés. Mais Safari obtient un geste de balayage supplémentaire en apportant enfin pour la première fois la prise en charge de l’extraction pour l’actualisation du navigateur par défaut d’Apple.

Extensions Safari

Ne dormez certainement pas sur la nouvelle capacité d’extensions de Safari, qui permet aux utilisateurs d’intégrer des applications et des utilitaires tels qu’Apollo ou 1Password comme jamais auparavant. Pour activer les extensions disponibles, ouvrez Safari, appuyez sur le bouton « Aa », puis cliquez sur Gérer les extensions.

Paramètres d’accessibilité par application

Dans le passé, l’activation d’un paramètre d’accessibilité comme Smart Invert s’appliquait à l’ensemble d’iOS. Dans iOS 15, il est désormais possible d’appliquer les paramètres d’accessibilité par application. Visitez simplement Paramètres → Accessibilité → Paramètres par application.

Recherche clavier

Si vous êtes multilingue, vous apprécierez sans aucun doute de pouvoir rechercher parmi tous les claviers disponibles dans Paramètres → Général → Clavier → Claviers → Ajouter un nouveau clavier.

Télécharger depuis Spotlight

Une interface utilisateur actualisée vous permet de télécharger des applications à partir de Spotlight directement sans appeler l’App Store.

Résultats de recherche App Store modifiés pour les applications installées

Si les résultats de votre recherche dans l’App Store incluent des applications que vous avez déjà installées, iOS 15 présentera une vue réduite de l’icône de l’application sans captures d’écran correspondantes.

Vidéo connexe : les principales fonctionnalités d’iOS 15 pour iPhone

Recherche d’images Web Spotlight

Vous pouvez désormais rechercher facilement des images sur le Web via Spotlight.

Verrouiller l’accès à l’écran pour la recherche Spotlight

Vous pouvez également accéder à la recherche Spotlight directement depuis l’écran de verrouillage sur un iPhone déverrouillé.

Désinstaller des applications via Spotlight

Dans iOS 15, il est désormais possible de rechercher une application via Spotlight, d’appuyer longuement sur le résultat et de supprimer l’application directement depuis Spotlight.

Dictée Siri continue

iOS 15 offre aux utilisateurs la possibilité de dicter continuellement du texte bien au-delà des limites des versions précédentes d’iOS.

Partager des éléments à l’écran avec Siri (capture d’écran)

Vous pouvez demander à Siri de partager le contenu à l’écran avec un ami.

Contrôlez les appareils domestiques intelligents à un moment précis

Vous pouvez également demander à Siri de contrôler les appareils Smart Home à un certain moment, ce qui créera une automatisation dans l’application Home.

Trouver mon après la mise hors tension

Enfin, pour les appareils connectés au réseau Find My, vous pouvez désormais trouver votre iPhone sous iOS 15, même si l’appareil a été éteint.

Conclusion

Quelle est votre fonction de sommeil sous le radar préférée pour iOS 15 ? Pour moi, c’est l’ajout de la prise en charge du code d’accès à usage unique et des extensions Safari. De telles fonctionnalités apportent une certaine commodité à iOS que nous n’avions pas auparavant.

Qu’est-ce que tu penses? Sonnez en bas avec vos pensées.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :