Pratique : station d’accueil d’affichage Hyper Triple 4K [Video]

L’Hyper Triple 4K Display Dock est une toute nouvelle station d’accueil pour les utilisateurs de MacBook qui permet à votre ordinateur portable de se connecter à jusqu’à trois écrans externes à 4K 60 Hz. La station d’accueil, qui se trouve parfaitement sous votre MacBook Pro, comporte jusqu’à 15 ports. Pour une durée limitée, la station d’accueil d’affichage triple 4K chargée d’E/S d’Hyper peut être achetée à 50 % de réduction. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

S’il est vrai qu’Apple a ajouté plusieurs ports clés aux derniers modèles de MacBook Pro, pour de nombreux utilisateurs, cela ne suffira pas. C’est là que l’Hyper Triple 4K Display Dock entre en jeu. La dernière création d’Hyper pour les utilisateurs de Mac, une quantité absurde d’E/S, dont les suivantes :

2 x DisplayPort 2 x HDMI Gigabit Ethernet 1 x entrée d’alimentation USB-C 100W 2 x ports USB-C 10Gbps 1 x port USB-A 10Gbps 2 x ports USB-A 5Gbps 1 x emplacement microSD 1 x emplacement pour carte SD

De plus, la station d’accueil de l’Hyper peut accueillir un module complémentaire attaché magnétiquement pour ajouter deux ports de sortie vidéo supplémentaires à la station d’accueil – 1 x HDMI et 1 x DisplayPort – pour un total de 15 ports.

Vidéo : Station d’accueil d’affichage Hyper Triple 4K

Conçu pour reposer parfaitement sous les modèles de MacBook 13, 14, 15 et 16 pouces, la station d’accueil Hyper offre un angle de vision et de frappe plus idéal et contribue à augmenter la dissipation de la chaleur. L’unité comprend des connexions USB-C flexibles, offrant une tolérance supplémentaire, éliminant le besoin d’avoir un alignement parfait afin de se connecter aux côtés de votre MacBook. De telles connexions permettent également de connecter l’unité aux ordinateurs portables Chromebook et Windows.

Pour les utilisateurs de 13 pouces et 14 pouces, l’unité standard est de la taille parfaite pour s’asseoir sous votre MacBook, tandis que les utilisateurs de MacBook Pro 15 et 16 pouces voudront opter pour la station d’accueil avec le module complémentaire à connexion magnétique. Non seulement ce module fournit les ports vidéo supplémentaires, mais étend également la station d’accueil pour qu’elle soit la longueur parfaite pour ces machines plus grandes.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant à propos de l’Hyper Triple 4K Display Dock, c’est sa capacité à se connecter à jusqu’à trois écrans externes avec n’importe quelle combinaison de connexions HDMI ou DisplayPort. Par exemple, vous pouvez avoir trois écrans externes connectés à DisplayPort, trois écrans externes connectés à HDMI ou un mélange des deux.

Hyper note qu’aucun pilote ni dongle n’est requis, connectez-vous simplement aux deux ports USB-C sur le côté gauche de votre MacBook et à un seul port sur la droite, via les câbles flexibles inclus. De telles connexions permettent aux utilisateurs d’accéder instantanément à des tonnes d’E/S supplémentaires pour dynamiser les flux de travail professionnels.

Pour une durée limitée, les deux modèles de station d’accueil Hyper Triple 4K Display Dock sont disponibles à 50 % de réduction. Le plus petit modèle à 13 ports ne coûte que 124 $, tandis que le plus grand modèle à 15 ports avec module magnétique supplémentaire ne coûte que 149 $. Rendez-vous sur la page Indiegogo d’Hyper pour réclamer la vôtre aujourd’hui.

