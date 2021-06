Si vous recherchez un chargeur sans fil portable capable de charger plusieurs appareils à la fois, consultez le support de chargeur magnétique sans fil HyperJuice 4-en-1 pour iPhone. Ce chargeur tout-en-un est capable de charger simultanément votre iPhone 12, Apple Watch, AirPod et un autre smartphone compatible Qi. Hyper vient de lancer sa dernière campagne Kickstarter, et nous avons pu essayer une version de pré-production. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

Caractéristiques

Chargez simultanément sans fil quatre appareils Prend en charge la connexion magnétique pour le chargement sans fil de l’iPhone 12 Support magnétique articulé Prend en charge les modes paysage et portrait Conçu pour le chargeur Apple Watch Étui de chargement sans fil AirPods Chargeur Qi Chargeur Qi secondaire Prend en charge les connexions d’alimentation CC ou USB-C Pliable pour la portabilité

Pratique : Support de chargeur magnétique sans fil HyperJuice 4-en-1

En plus d’être capable de charger jusqu’à quatre appareils à la fois, ce que j’ai préféré dans la version de pré-production du support de chargeur magnétique sans fil 4 en 1 que j’ai testé était le support magnétique articulé. Non seulement le support magnétique permet de basculer facilement entre les modes paysage et portrait, mais le support s’incline également pour aider les utilisateurs à acquérir un angle de vision idéal pour regarder des médias et participer aux appels FaceTime.

Les chargeurs de ce type sont souvent assez volumineux et difficilement portables, mais le chargeur HyperJuice 4-en-1 se plie pour une portabilité facile. L’action de pliage permet de glisser facilement le chargeur dans un sac lorsque vous voyagez.

Spécifications supplémentaires

Support magnétique : Qi 15W max compatible Magsafe

Qi Tapis de charge : Qi 15W (max) pour les smartphones iPhone/Android

Monture pour montre Apple : 5W (max) Certifié Fabriqué pour Apple Watch

Tapis de charge Airpods : 5W (max) pour les Airpods

Puissance requise: Nécessite au moins un adaptateur secteur de 30 W pour charger 4 appareils en même temps.

USB-C Contribution: QC2.0/QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A); PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Entrée CC : 12V/3A, 15V/3A

Protection: Surintensité, surtension, surchauffe, protection contre les courts-circuits

Dimensions: 202,7 x 161,3 x 40 mm / 7,98 x 6,35 x 1,57 pouces (plié)

Poids: 550g / 19,4 oz / 1,21 lb

Inclus Chargeur CC 36W :

Contribution: 100-240V~50/60Hz 0.8A

Production: Type-C 12V/3A Livré avec des adaptateurs de prise US, EU, UK et AU

Comme toujours, les premiers contributeurs obtiennent le chargeur avec une remise importante. Visitez la page KickStarter d’Hyper pour soutenir le support de chargeur magnétique sans fil HyperJuice 4-en-1 pour iPhone dès aujourd’hui.

