Pratique : Support ProClip USA MagSafe pour iPhone [Video]

La recharge sans fil dans la voiture est l’une des grandes commodités modernes des smartphones. L’iPhone 12 et versions ultérieures rend la recharge sans fil encore meilleure avec MagSafe. Les aimants aident votre iPhone à se mettre en place instantanément pour un alignement de bobine de charge sans fil le plus précis, et les vitesses de charge sans fil peuvent être jusqu’à 3 fois plus rapides que la charge Qi de base.

Les supports de téléphone MagSafe sans charge et certains qui reposent sournoisement sur des vitesses de charge plus lentes sont partout sur le marché. Ceux-ci ne résolvent tout simplement pas le problème de la recharge sans fil sur la route. ProClip USA fournit la meilleure solution absolue pour le chargement sans fil sur iPhone 12 et versions ultérieures dans la voiture. Le support iPhone de ProClip pour chargeur MagSafe est la bonne solution pour la meilleure expérience, et nous avons une offre exclusive pour les lecteurs ..

Offre spéciale pour les lecteurs

Ne vous contentez pas de clips de ventilation et de ventouses fragiles et créez votre solution ProClip dès aujourd’hui sur le site Web de ProClip USA. Les fans de . peuvent économiser 10% sur leur commande en utilisant le code promo 9 à 5 à la caisse dès maintenant jusqu’au 31 août 2021.

La recharge sans fil avec MagSafe est plus sûre

Le chargement sans fil de votre iPhone avec MagSafe n’est pas seulement le moyen le plus pratique d’alimenter votre batterie sur la route. Ne pas avoir à manipuler un câble de chargement USB ou à faire glisser votre iPhone d’une surface réduit également considérablement les distractions pendant la conduite. Cela rend plus sûr l’utilisation de votre iPhone pour les appels vocaux mains libres, la navigation sans les yeux et le chargement tout en utilisant Bluetooth ou CarPlay sans fil.

Meilleure vitesse de charge de loin

Le support iPhone ProClip pour chargeur MagSafe utilise à bon escient le meilleur chargeur sans fil d’Apple pour iPhone. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à une puissance de 15 W contre 5 à 7,5 W sur les chargeurs Qi standard. Le chargeur MagSafe d’Apple est également spécialement conçu pour l’iPhone 12 et versions ultérieures, vous pouvez donc vous attendre à une compatibilité garantie avec votre iPhone même si vous utilisez un étui MagSafe. C’est possible car ProClip fonctionne avec la meilleure solution de recharge sans fil du marché : le chargeur MagSafe d’Apple !

Merci à ProClip USA d’avoir sponsorisé . sur YouTube

Meilleur support iPhone pour votre voiture

L’éventail des supports pour iPhone va des pires solutions qui nécessitent des ventouses, des adhésifs ou même des étuis spéciaux à la meilleure solution spécialement conçue pour votre iPhone et votre modèle de voiture exact. C’est ainsi que ProClip garantit une expérience de qualité. ProClip USA vous permet de configurer le support iPhone pour chargeur MagSafe en fonction de votre marque et modèle de voiture. Cela vous permet d’éviter d’endommager accidentellement votre voiture ou de découvrir que votre nouveau support de téléphone ne fonctionne pas réellement dans votre véhicule. ProClip propose également une grande variété d’autres supports pour iPhone si MagSafe n’est pas votre truc.

ProClip USA est également fier de la qualité de ses montures. Ils tiennent compte de facteurs tels que la largeur du boîtier sur les supports à clip, et tous les supports de téléphone sont fabriqués à partir de plastique ABS plus résistant que les plastiques couramment utilisés dans les supports de qualité inférieure.

