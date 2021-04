Pratique: synchronisez votre Apple Watch avec Peloton avec Watch Link [Video]

Du nouveau site sœur de . ConnectTheWatts, couvrant toutes les dernières nouvelles du fitness connecté.

Avec Peloton supprimant récemment la possibilité pour les utilisateurs d’Apple Watch de s’associer au Peloton Bike + pour toutes les classes autres que le cyclisme, j’étais à la recherche d’un autre moyen de synchroniser mon Apple Watch avec Peloton. Heureusement, je suis rapidement tombé sur Watch Link. (Voir ci-dessous pour obtenir 10% de réduction!)

Le Watch Link est un petit pod qui connecte et associe l’Apple Watch à tout équipement d’exercice qui lit les moniteurs de fréquence cardiaque ANT + ou BLE. Cela inclut tous les appareils Peloton ainsi que NordicTrack, Hydrow et bien d’autres.

Une fois que vous avez le Watch Link Pod, il vous suffit de télécharger l’application sur votre montre, de la coupler avec votre montre, puis de la connecter à votre vélo Peloton ou à un autre équipement d’entraînement.

J’étais content de la rapidité et de la simplicité à faire, et je suis encore plus heureux de pouvoir maintenant voir ma fréquence cardiaque à l’écran avec tous les types de cours, y compris les bootcamps, la force et même le yoga.

C’est dommage qu’Apple Gym Link ait été limité aux seuls cours de cyclisme sur le Peloton Bike +, d’autant plus que la possibilité de coupler l’Apple Watch (ainsi que la possibilité de faire pivoter l’écran pour faire d’autres types de cours) étaient parmi les plus vendus points pour le modèle premium.

Cependant, je suis heureux que Watch Link soit en mesure de combler cette lacune et je le suggère vivement à tous les utilisateurs d’Apple Watch qui souhaitent pouvoir associer leur Apple Watch à leur vélo Peloton pour tous les types de cours.

Le Watch Link coûte 49,99 $, et pour une durée limitée, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en utilisant notre code: CTW10

Vous pouvez acheter le Watch Link ici. Merci à Watch Link d’avoir offert une réduction spéciale aux téléspectateurs de Connect The Watts!

