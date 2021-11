Pratique : voici 5 des meilleures fonctionnalités du nouvel iPad mini 6

Apple a présenté l’iPad mini 6 lors de son événement « California Streaming » en septembre. Environ quelques mois après son dévoilement, il y a encore beaucoup de choses à aimer à propos de cet iPad, qui peut être une excellente nouvelle tablette pour de nombreuses personnes.

Il s’agit de la première refonte de l’iPad mini et de la dernière entrée de la série depuis 2019, lorsque Apple a annoncé l’iPad mini 5 avec une nouvelle puce puissante et la prise en charge d’Apple Pencil. Si vous envisagez d’acheter l’iPad mini 6, voici cinq raisons de le faire dès maintenant.

Facteur de forme parfait

L’iPad mini 6 dispose d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, ce qui signifie qu’il a des bords plus fins et beaucoup d’écrans pour que les utilisateurs puissent lire un livre, naviguer sur le Web, écouter de la musique ou jouer à leurs jeux préférés. Bien que vous puissiez dire cela à propos de tous les iPads – y compris l’iPad Pro M1 géant de 12,9 pouces – vous avez ici un facteur de forme compact qui s’adaptera à la poche d’un homme ou à tout sac dont vous avez besoin pour transporter cet iPad.

Non seulement cela, mais l’iPad mini 6 prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération, que vous pouvez facilement attacher à son côté et que vous avez toujours chargé lorsque vous devez dessiner ou prendre des notes. Auparavant, vous deviez transporter séparément l’iPad mini 5 et l’Apple Pencil de première génération, et le charger avec la tablette était le pire.

Touch ID pour les amateurs de Touch ID

L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs d’iPhone est le retour de Touch ID par Apple. Alors que la société a testé ici et là Touch ID sur de nouveaux iPhones, il sera probablement exclusif à certains modèles d’iPad. Depuis 2020, lorsque Apple a introduit la prise en charge de Touch ID sur le bouton latéral de l’iPad Air 4, la société a suivi un chemin similaire et a également amené le scanner d’empreintes digitales au bouton d’alimentation de l’iPad mini 6.

Un détail ici est que le capteur Touch ID de cet iPad mini est le plus petit qu’Apple ait jamais conçu, mais qu’il fonctionnera parfaitement pour déverrouiller votre appareil, payer des produits à l’aide d’Apple Pay, et plus encore.

A15 Bionic pour s’assurer que cet iPad durera éternellement

L’achat d’un nouvel iPad, surtout si vous l’achetez pour un parent ou un parent plus âgé, signifie qu’il restera avec la tablette pendant très, très longtemps. L’iPad mini 6 est l’un des produits Apple dont vous pouvez être sûr qu’il fonctionnera parfaitement pendant de nombreuses années à venir.

Non seulement Apple prend en charge les appareils plus anciens avec iPadOS 14.8 et iOS 14.8, mais une puce puissante comme l’A15 Bionic vient de sortir et continuera d’être utile pour les années à venir. Juste pour comparer, il est environ 80% plus rapide que le modèle précédent, ce qui est toujours incroyablement bon. Pensez à tout le Candy Crush et à la lecture dont vos parents pourront profiter.

L’iPad mini 6 dispose de la scène centrale

L’une des meilleures caractéristiques de cette tablette est la fonction Center Stage. Lancé plus tôt cette année avec l’iPad Pro M1, Apple a étonnamment décidé d’apporter cette fonction à tous les nouveaux iPad : le modèle de base et l’iPad mini 6.

Avec Center Stage, Apple a ajouté une caméra frontale Ultra Wide avec un champ de vision de 122°. En combinant cela avec le processeur A15 Bionic, l’apprentissage automatique, etc., la caméra selfie vous suit lorsque vous participez à un chat vidéo sur FaceTime, Zoom, etc. dire bonjour.

L’iPad mini 6 enregistre également en 4K, prend en charge Smart HDR 3 (tout comme l’iPhone 12) et dispose d’un appareil photo principal de 12 MP. Vraiment, personne ne peut juger un parent qui prend des photos ou enregistre des vidéos avec cet iPad.

5G, 5G et 5G

Apple a pris un peu de temps, mais depuis que l’iPhone 12 a été introduit avec la prise en charge de la 5G, la société a déjà introduit cette technologie sur l’iPad Pro M1, l’iPad mini 6 et l’iPhone 13.

Bien sûr, l’iPad mini 6 ne prend pas en charge mmWave, ce qui signifie la 5G ultra-rapide, mais quand même, au moment où les États-Unis et d’autres pays continueront à adopter la technologie 5G, vous aurez déjà un iPad prêt à en profiter. d’une connexion plus rapide.

Conclure

Il y a beaucoup plus à aimer sur l’iPad mini 6 : le port USB-C, de nouvelles couleurs avec des étuis assortis et la prise en charge de l’iPadOS 15.

Cette tablette est disponible en deux versions, 64 Go et 256 Go. L’iPad mini 6 commence à 499 $, mais vous pouvez parfois obtenir de meilleures offres dans la boutique Amazon d’Apple ici, et il est également livré avec un adaptateur secteur 20W. N’est-ce pas génial ?

