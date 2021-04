Pratique: voici comment trouver les nouvelles voix Siri dans iOS 14.5

Parmi les nouvelles fonctionnalités introduites avec la sixième version bêta d’iOS 14.5, qui est actuellement disponible pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics, Apple a ajouté deux nouvelles options vocales pour Siri. Si vous avez déjà mis à jour votre iPhone, iPad ou même HomePod vers iOS 14.5, lisez la suite pendant que nous vous expliquons comment trouver et activer les nouvelles voix Siri.

Selon Apple, les nouvelles voix ont été enregistrées pour sembler plus naturelles, même avec des phrases générées par le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple. À l’heure actuelle, les deux nouvelles voix Siri ne sont disponibles que pour les anglophones, mais la société prévoit de les étendre à d’autres langues à l’avenir.

Pour ceux qui ont déjà installé la dernière version d’iOS 14.5, il n’y a que quelques étapes à suivre pour changer la voix de Siri sur votre appareil. Voici comment procéder:

Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le Paramètres app Appuyez sur le Siri et recherche menu Vérifiez si vous avez choisi États Unis Anglais) comme langue de Siri Appuyez sur le Siri Voice option

Au lieu de n’avoir que deux voix, vous trouverez désormais quatre options différentes. La voix 1 et la voix 4 sont respectivement les anciennes voix masculines et féminines. La nouvelle voix féminine est Voice 2, tandis que la nouvelle voix masculine est Voice 3. Appuyez simplement sur l’une des options et votre appareil téléchargera la nouvelle voix Siri.

Une fois que vous avez choisi une nouvelle voix sur votre iPhone, elle utilise automatiquement la même voix sur votre Apple Watch couplée. Cependant, si vous avez un HomePod, vous devez également le mettre à jour vers le logiciel 14.5 pour obtenir les nouvelles voix.

Les versions bêta du logiciel HomePod ne sont pas largement disponibles en tant que version bêta iOS et watchOS, mais si vous avez accès à la dernière version bêta du logiciel HomePod, voici ce que vous devez faire pour changer la voix de Siri:

Sur votre iPhone ou iPad exécutant iOS 14.5, ouvrez le Accueil app Appuyez sur et maintenez l’icône HomePod que vous voulez changer la voix de Siri Faites glisser vers le bas pour accéder à la Paramètres du HomePod

Vérifiez si vous avez choisi États Unis Anglais) comme langue de Siri Appuyez sur le Siri Voice option

À partir de là, les options pour les voix Siri sont les mêmes que celles disponibles sur l’iPhone et l’iPad. Appuyez simplement sur l’option souhaitée et HomePod téléchargera la nouvelle voix Siri.

Si vous n’avez pas encore installé iOS 14.5, regardez un aperçu des nouvelles voix dans la vidéo ci-dessous:

