Pratique : vous pouvez désormais exécuter Windows 365 sur iPad, et Microsoft a même une application pour cela

Le nouveau système PC cloud de Microsoft, Windows 365, a été officiellement lancé pour toutes les entreprises et entreprises éligibles. Bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les consommateurs, nous espérons le voir à l’avenir. En attendant, j’ai pu utiliser Windows 365 sur mon iPad Pro. Voici à quoi ressemblait mon expérience.

Commencer

L’utilisation de Windows 365 est incroyablement simple. Tout d’abord, vous avez besoin d’un compte Microsoft d’entreprise ou d’entreprise éligible avec un administrateur. Une fois qu’ils vous ont accordé un PC cloud, vous pouvez accéder à windows365.microsoft.com et vous connecter à votre compte. À partir de là, vous devez laisser votre cloud PC se configurer avant de le lancer. Mais une fois qu’il est prêt à fonctionner, vous pouvez facilement cliquer sur le cloud PC de votre choix pour lancer Windows.

Auparavant, nous nous attendions à ce que Windows 365 ne soit accessible que via un navigateur Web. J’ai d’abord essayé Windows 365 via Safari dans iPadOS 15. Pour être honnête, ce n’était pas une bonne expérience. Mais ensuite, j’ai remarqué l’appel de Microsoft à l’application Remote Desktop. J’ai survolé l’App Store et téléchargé l’application, entré mes informations d’identification et boum – j’ai eu une installation virtuelle fluide de Windows exécutée dans une application native sur mon iPad à partir de l’App Store. Ouais, vous lisez cela correctement.

Apple est devenu tristement célèbre pour son rejet des applications de streaming de jeux sur l’App Store. Il a même empêché Microsoft de livrer une application cloud Xbox. Alors pourquoi Apple autorise-t-il une application qui vous permet de diffuser un système d’exploitation complet sur le magasin ? Vous pouvez même exécuter des jeux en streaming Xbox via votre PC Windows 365 virtuel sur votre iPad. Et bien que le bureau à distance soit généralement utilisé pour accéder à distance à un PC physique, il s’agit d’un jeu de balle totalement différent. Un utilisateur peut configurer un PC virtuel via un navigateur, puis télécharger une application qui diffuse en douceur Windows depuis Apple.

Performance

Windows 10 ne nécessite pas beaucoup de puissance pour fonctionner correctement, donc son exécution sur le Web ne devrait pas être un problème. Les PC virtuels dans Windows 365 peuvent être configurés avec différentes quantités de RAM, de stockage, etc. J’ai testé Windows 365 dans la configuration la plus basse.

Mon PC cloud avait 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et 2 vCPU. Il a bien fonctionné. Il était utilisable mais bégayait de temps en temps. Je ne sais pas si cela est dû à la bande passante de mon réseau ou aux spécifications du cloud PC. Malgré le ralentissement occasionnel, les applications ont fonctionné exactement comme vous vous en doutez. Le navigateur Web Edge de Microsoft a chargé les sites rapidement et était entièrement fonctionnel.

Des applications telles que les accessoires Windows ont fonctionné à merveille. Microsoft Paint, Windows Media Player et le Bloc-notes ont tous fonctionné comme prévu. Le déplacement des fenêtres était fluide et pas trop capricieux. Certaines actions avec des animations soignées étaient légèrement plus lentes, comme l’ouverture du menu Démarrer de Windows 10.

Applications

Il est très facile d’obtenir des applications tierces sur Windows 365. Vous pouvez bien sûr télécharger n’importe quelle application Windows traditionnelle à partir du Web, mais le Microsoft Store est également inclus. La plupart des applications de base dont vous aurez besoin sont là, et le magasin ne fait que grandir avec l’adoption des règles moins strictes de Microsoft avec Windows 11.

Vous pouvez même télécharger iTunes pour Windows et l’exécuter sur iPadOS via Windows 365. Des applications comme Spotify, Netflix, Pinterest, Affinity Photo et bien d’autres sont déjà disponibles sur le Microsoft Store. Les PC cloud Windows 365 sont livrés avec des applications Microsoft Office et Xbox prêtes à l’emploi, vous n’avez donc pas besoin de les télécharger séparément.

De l’expérience

Les utilisateurs d’iPad ont réclamé un moyen d’exécuter un environnement de bureau traditionnel avec un système de fichiers sur leurs appareils. Les utilisateurs avertis ont trouvé différentes façons de le faire dans le passé. Plus récemment, les utilisateurs ont trouvé un moyen d’exécuter Windows 3.1 sur iPad via une application appelée iDOS. Il y a eu d’autres tentatives dans le passé, comme une première application iPad appelée OnLive qui diffusait une copie de Windows 7 sur votre iPad. Mais c’est la première fois qu’un développeur de système d’exploitation met son produit directement à la disposition des utilisateurs pour l’iPad, entre autres plates-formes.

Je craignais que l’expérience ne soit janky, mais l’application Remote Desktop rendait l’expérience relativement fluide et indolore. La meilleure partie? Le curseur du trackpad de l’iPad passe du cercle au curseur à flèche blanche traditionnel lors de l’utilisation de l’application Windows 365. Microsoft fournit également quelques raccourcis pour zoomer et afficher le clavier virtuel de l’iPad en haut de l’écran.

Le cloud PC conserve également son état, vous pouvez donc effectuer plusieurs tâches vers d’autres applications iPad natives lorsque vous utilisez Windows 365. Vous pouvez également placer l’application Remote Desktop dans le dock pour passer rapidement à Windows si vous le souhaitez également.

Conclusion + Prix

Pour faire court, Windows 365 pourrait être le début de quelque chose de très grand. Je sais que certains ont des craintes au sujet des ordinateurs qu’ils ne possèdent pas réellement, mais la possibilité de diffuser un système d’exploitation entier sur le Web à partir de n’importe quel appareil est énorme. Il a encore du chemin à parcourir, je pense, bien qu’il soit totalement utilisable si vous devez exécuter un programme Windows sur iPad.

Windows 365 commence à 31,00 $/mois pour un seul utilisateur dans la configuration de base. Il existe cependant des abonnements plus chers avec des PC cloud plus puissants, dotés de plus de RAM et de meilleurs processeurs. Tous les niveaux d’entreprise de Windows 365 autorisent jusqu’à 300 utilisateurs, tandis que les niveaux d’entreprise autorisent un nombre illimité d’utilisateurs.

