Pratique: watchOS 8 apporte des mises à niveau majeures d’affichage permanent pour les applications tierces et Apple

in

watchOS 8 n’a pas reçu autant d’attention lors du keynote d’Apple WWDC que d’autres plates-formes, mais il y a encore de nouvelles fonctionnalités notables à venir pour les utilisateurs d’Apple Watch cette année. Peut-être plus particulièrement pour certains utilisateurs, watchOS 8 inclut de nouvelles applications intégrées qui tirent parti de l’affichage permanent utilisé sur l’Apple Watch Series 4 et versions ultérieures. Il existe également une nouvelle façon pour les développeurs d’exploiter l’affichage permanent.

Lorsque l’affichage permanent de l’Apple Watch a été lancé pour la première fois, une poignée d’applications watchOS intégrées ont été mises à jour pour tirer parti de la nouvelle technologie. Par exemple, l’application Workouts affiche une vue estompée de vos progrès lorsque votre poignet est abaissé. D’autres applications, cependant, ont une interface floue qui n’affiche qu’une horloge numérique.

Avec watchOS 8 à venir cet automne, trois nouvelles applications Apple profiteront désormais de l’affichage permanent de l’Apple Watch : Musique, Cartes et Calculatrice. Dans l’application Musique, l’écran toujours allumé estompé affiche l’interface En cours de lecture.

Dans l’application Cartes, l’affichage permanent estompé affiche des détails sur votre prochaine direction de navigation. Dans l’application Calculatrice, l’affichage permanent estompé affiche l’interface complète de la calculatrice. Cela peut être utile si vous faites un calcul puis avez besoin de voir facilement le résultat en un coup d’œil.

Pour les applications tierces

Peut-être encore plus remarquable que les nouvelles applications Apple tirant parti de l’affichage permanent, Apple met également une nouvelle API à la disposition des développeurs. Comme détaillé dans une session sur les nouveautés de watchOS 8, les applications créées avec le kit de développement logiciel watchOS 8 afficheront désormais l’interface utilisateur d’une application dans un état grisé au lieu du flou et de l’horloge numérique précédemment utilisés.

Les développeurs peuvent spécifier quelles parties de leur application nécessitent des mises à jour fréquentes par rapport à celles qui restent statiques. Il existe également des moyens pour les développeurs de donner plus d’importance à certains éléments d’affichage.

L’affichage permanent est pris en charge sur les Apple Watch Series 5 et 6. Dans watchOS 7, l’état permanent affichait l’interface utilisateur de votre application floue avec l’heure superposée. Lorsque vous reconstruisez votre application avec le kit de développement logiciel watchOS 8, l’interface utilisateur de votre application s’affiche désormais dans un état grisé et est immédiatement interactive si quelqu’un appuie sur l’interface utilisateur. Si vous avez du texte, des images ou des remplissages secondaires, vous pouvez les assombrir davantage vous-même pour donner plus d’importance à l’information que vous souhaitez conserver en surbrillance et visible. Si votre interface utilisateur comporte de grands éléments remplis de couleurs ou d’images, vous souhaiterez peut-être réduire ces éléments pour qu’ils soient représentés par un trait ou une couleur estompée, en maintenant à nouveau la mise à la terre de l’interface utilisateur mais en permettant à vos informations en surbrillance d’être toujours visibles.

Les applications Apple peuvent également adopter ce nouveau design, comme l’application Workouts vue ici :

Le point de vue de .

En pratique, ces changements rendent l’affichage permanent sur Apple Watch énormément plus utile. Je n’utilise watchOS 8 que depuis 24 heures, mais j’aime déjà la nouvelle prise en charge permanente des applications Apple Music et Apple Maps. L’interface arrière-plan flou + horloge numérique a toujours été une limitation majeure, et je suis heureux de voir que c’est quelque chose qu’Apple conquiert avec watchOS 8 cette année.

Mais il y a aussi plus à ce changement : lorsque l’interface est atténuée, vous pouvez désormais appuyer sur l’écran et la réponse tactile est immédiate. Par exemple, si Apple Music toujours allumé est grisé, vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture et la réponse est immédiate. Dans les versions précédentes de watchOS, vous deviez appuyer une fois pour réactiver l’affichage, puis à nouveau pour interagir réellement.

Une fois que watchOS 8 sera publié cet automne et que des applications tierces auront mis en œuvre cette fonctionnalité, l’affichage permanent sur l’Apple Watch Series 5 et les versions ultérieures deviendra considérablement plus puissant. Qu’avez-vous hâte d’essayer ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :