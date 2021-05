Pratiquement: une application qui aide les étudiants à réussir les examens d’entrée

«Nos modules d’apprentissage, qui comprennent une combinaison de vidéos, de simulations, de réalité augmentée et de questions d’évaluation, sont conçus pour améliorer l’apprentissage de manière amusante», a-t-elle déclaré.

En pratique, l’application d’apprentissage expérientiel conçue pour augmenter la rétention dans l’apprentissage des STEM parmi les étudiants des classes 6 à 12, a été reconnue au TiEcon 2021 comme l’une des 50 meilleures start-ups de pointe. Ce concours de récompenses vieux de dix ans est une initiative de TiEcon, la plus grande conférence au monde pour les entrepreneurs technologiques. Pratiquement dit qu’il a été reconnu pour ses vidéos 3D très animées, ses simulations et ses expériences AR / VR.

«Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés comme lauréat du TiE50 2021 pour notre objectif de donner vie à l’apprentissage à l’aide de technologies immersives de la nouvelle ère et de remodeler la façon dont le monde apprend. Nous avons été choisis parmi des centaines de candidats dans tous les secteurs technologiques du monde, ce qui est une validation supplémentaire de notre technologie et de notre opportunité de marché », a déclaré Charu Noheria, co-fondateur et COO de Practically, l’application d’apprentissage en ligne fondée en 2018.

Noheria a ajouté que si quiconque souhaite apprendre des concepts mathématiques et scientifiques peut bénéficier de Pratiquement, son marché cible est constitué des étudiants de la 6e à la 12e année, et de ceux qui se préparent aux cours de base IIT-JEE / NEET, IIT-JEE, NEET, Olympiades et NTSE. . «Nos modules d’apprentissage, qui comprennent une combinaison de vidéos, de simulations, de réalité augmentée et de questions d’évaluation, sont conçus pour améliorer l’apprentissage d’une manière amusante et engageante», a-t-elle déclaré.

Pour ceux qui se préparent aux examens d’entrée, Noheria a déclaré que Practically a environ 6 questions lakh dans sa banque de questions et propose des tests standardisés illimités pour presque tous les concours. Sur l’application, les questions sont divisées en plusieurs niveaux de complexité pour évaluer les points forts et les points faibles d’un élève, et il existe un moteur de test alimenté par l’intelligence artificielle qui génère automatiquement des questions en fonction du modèle d’examen. Noheria a ajouté que les vidéos sur Practically sont des capsules d’informations de la taille d’une bouchée, visant à augmenter la rétention et à maintenir l’engagement des étudiants. «À ce jour, plus de 3 30 000 élèves, plus de 200 écoles et 18 000 enseignants en Inde et au Moyen-Orient ont accédé au contenu sur Pratiquement.»

Pratiquement propose également la Solution Scolaire, une offre B2B2C, qui permet aux écoles et aux enseignants d’accéder gratuitement à l’application Practically Teacher.

Les investisseurs dans Pratiquement incluent Exfinity Venture Partners, Yournest Venture Capital et IDFC Parampara.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.