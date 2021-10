Pratiques de concurrence d’Amazon – Les législateurs de la Chambre accusent Amazon de mentir au Congrès

Un livreur d’Amazon tire un chariot de livraison rempli de colis lors de sa promotion annuelle Prime Day à New York, le 21 juin 2021. (Brendan McDermid/.)

Les membres du comité judiciaire de la Chambre ont envoyé une lettre à Amazon lundi l’avertissant qu’ils entameraient une enquête pénale sur les pratiques de concurrence de l’entreprise à moins qu’il ne corrige les témoignages antérieurs de dirigeants que les législateurs jugent trompeurs.

La lettre au président-directeur général d’Amazon Andy Jassy, ​​signée par le président du comité judiciaire Jerrold Nadler (D., NY) et les dirigeants du panel antitrust des deux parties, accuse Amazon d’avoir induit le Congrès en erreur et peut-être même carrément menti lors d’un témoignage sous serment et menace de se référer l’affaire au ministère de la Justice pour enquête pénale si l’entreprise ne « corrige pas le dossier » avant le 1er novembre.

L’avertissement cite de récents articles de presse décrivant Amazon s’efforçant prétendument d’éliminer la concurrence avec les entreprises qui vendent sur sa plate-forme en fabriquant ses propres « contrefaçons » ou des produits similaires et en renforçant leur présence sur le site.

L’un des rapports référencés dans la lettre cite un ancien employé d’Amazon : « J’avais l’habitude d’extraire les données des vendeurs pour voir quels étaient les meilleurs produits quand j’étais là-bas.

La lettre à Jassy, ​​qui a remplacé le fondateur Jeff Bezos en tant que PDG en juillet, note que les « reportages crédibles » de plusieurs organes de presse « contredisent directement le témoignage sous serment et les représentations des hauts dirigeants d’Amazon – y compris l’ancien PDG Jeffrey Bezos ».

« Au mieux, ce rapport confirme que les représentants d’Amazon ont induit le Comité en erreur. Au pire, cela démontre qu’ils ont peut-être menti au Congrès en violation possible du droit pénal fédéral », indique la lettre.

« Nous vous encourageons vivement à saisir cette occasion pour corriger le dossier et fournir au Comité des réponses assermentées, véridiques et précises à cette demande alors que nous examinons si un renvoi de cette affaire au ministère de la Justice pour enquête pénale est approprié », il ajoute.

La société a rejeté les allégations selon lesquelles ses dirigeants auraient induit le panel en erreur, selon ..

« Amazon et ses dirigeants n’ont pas induit le comité en erreur, et nous avons nié et cherché à corriger le dossier sur les articles de presse inexacts en question », a déclaré la société dans un communiqué. « Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous avons une politique interne, qui va au-delà de celle de tout autre détaillant à notre connaissance, qui interdit l’utilisation des données individuelles des vendeurs pour développer des produits de marque privée Amazon. »

Amazon a ajouté qu’il enquêtait sur toute allégation de violation de ses politiques et prenait des « mesures appropriées » si nécessaire.

« En outre, nous concevons notre expérience de recherche pour présenter les articles que les clients voudront acheter, qu’ils soient proposés par Amazon ou l’un de nos partenaires de vente », indique le communiqué.

La lettre intervient après que le comité judiciaire de la Chambre a commencé à enquêter sur la concurrence sur les marchés numériques en 2019, y compris comment Amazon utilise les données des vendeurs de son marché et si elle stimule injustement ses propres produits.

Bezos a déclaré l’année dernière au sous-comité antitrust de la commission judiciaire lors d’un témoignage sous serment que l’entreprise n’autorisait pas ses employés à utiliser les données sur les vendeurs individuels pour ses propres gammes de produits. L’avocat général associé d’Amazon, Nate Sutton, a également déclaré en 2019 que la société n’utilisait pas les données des vendeurs pour créer ses propres produits ou améliorer leurs produits dans les résultats de recherche.

Sutton a affirmé que les algorithmes de l’entreprise sont « optimisés pour prédire ce que les clients veulent acheter, quel que soit le vendeur ».

Les législateurs ont donné à la société « une dernière occasion » de fournir des preuves pour étayer ses témoignages et déclarations antérieurs. La lettre avertit qu’« il est pénalement illégal de faire sciemment et délibérément des déclarations qui sont matériellement fausses, de dissimuler un fait important ou de fournir de faux documents en réponse à une enquête du Congrès ».

