Pratiquez votre religion mais ne vous adonnez pas aux discours de haine : Vice-président Venkaiah Naidu

Venkaiah Naidu a déclaré que la laïcité est dans le sang de chaque Indien et que le pays est respecté dans le monde entier pour sa culture et son patrimoine.

Exprimant sa désapprobation contre les discours de haine au nom de la religion, le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré que cela allait à l’encontre de la culture, du patrimoine, des traditions, des droits constitutionnels et de l’éthique, tout en observant que toute personne a le droit de pratiquer et de prêcher sa foi dans le pays.

« Pratiquez votre religion mais n’abusez pas et ne vous adonnez pas aux discours et écrits haineux », a déclaré le vice-président lors d’un événement organisé pour marquer le 150e anniversaire de la mort de Saint Kuriakose Elias Chavara, un chef spirituel et réformateur social de la communauté catholique du Kerala, à Mannanam près de Kottayam.

Naidu a déclaré que la laïcité est dans le sang de chaque Indien et que le pays est respecté dans le monde entier pour sa culture et son patrimoine. Dans ce contexte, le vice-président a appelé au renforcement du système de valeurs indien, selon un communiqué.

Le vice-président a déclaré que le service communautaire doit être rendu obligatoire pour les étudiants qui étudient dans les écoles publiques ainsi que dans les écoles privées, car cela les aiderait à développer une attitude de partage et de bienveillance dans leur interaction avec les autres.

« Aujourd’hui, il y a un besoin urgent d’inculquer l’esprit de service dès le plus jeune âge à la jeunesse de ce pays. Une fois cette pandémie derrière nous et la normalité revenue, je suggérerais que les écoles publiques ainsi que celles du secteur privé rendent le service communautaire d’au moins deux à trois semaines obligatoire pour les étudiants », a-t-il déclaré.

Invitant les jeunes à s’imprégner, protéger et promouvoir les valeurs culturelles indiennes, Naidu a souligné l’importance de la philosophie indienne de partage et de prise en charge des autres. Il a dit que vivre pour les autres donnera non seulement beaucoup de satisfaction à une personne, mais fera également en sorte que les gens se souviendront longtemps de cette personne pour ses bonnes actions.

Le vice-président a déclaré qu’inculquer l’esprit de service aux jeunes au niveau scolaire les aiderait à développer une attitude de partage et de bienveillance dans leur interaction avec les autres.

« En fait, la philosophie du partage et des soins est au cœur de la culture millénaire de l’Inde et doit être largement propagée. Pour nous, le monde entier est une seule famille comme encapsulé dans notre idéal intemporel, ‘Vasudhaiva Kutumbakam’. C’est dans cet esprit que nous devons avancer ensemble », a déclaré Naidu.

Naidu a également conseillé aux jeunes de rester en bonne forme physique en faisant du yoga ou de toute autre forme d’exercice physique et « d’aimer et de vivre avec la nature ». Il leur a demandé de protéger la nature et de préserver la culture pour un avenir meilleur.

Soulignant les contributions de chefs spirituels visionnaires comme le légendaire réformateur social Sree Narayana Guru et St Chavara dans divers domaines, le vice-président a également exhorté les autres États à s’inspirer du Kerala dans les domaines de l’éducation, de la justice sociale et de l’autonomisation des femmes.

« Je voudrais saisir cette occasion pour exhorter les autres États à s’inspirer du Kerala dans les domaines de l’éducation, de la justice sociale et de l’autonomisation des femmes, comme indiqué dans les initiatives pionnières de Saint Chavara et Narayana Guru. Leur travail novateur prouve que chaque État peut être transformé en un moteur de croissance et de progrès et que cela peut être réalisé grâce à l’autonomisation sociale et éducative des femmes et des jeunes appartenant aux couches les plus pauvres de la société », a déclaré Naidu.

Il a déclaré que les avantages du développement doivent s’infiltrer jusqu’au dernier homme dans les segments les plus arriérés et les plus appauvris de notre ordre socio-économique, comme indiqué dans la philosophie d’Anyodaya articulée par le penseur visionnaire, activiste et réformateur, Pandit Deendayal Upadhyaya.

Naidu a déclaré que bien que l’identité et la vision de Saint Chavara aient été façonnées et formées sur les idéaux de sa foi catholique, ses actes de services sociaux et éducatifs ne se limitaient pas au progrès et au développement de cette seule communauté.

« Saint Chavara a combiné l’esprit de la renaissance avec la mission de charité et le noble concept chrétien de fraternité universelle », a déclaré le vice-président et s’est félicité de l’implication de ces congrégations fondées par lui dans les domaines de l’éducation et de la santé du pays.

Rendant hommage à Saint Chavara, il a déclaré que « ce leader spirituel et social emblématique du Kerala, que les gens considéraient comme un saint de son vivant, était un véritable visionnaire dans tous les sens du terme ».

Il a dit que Saint Chavara s’est engagé en tant que réformateur spirituel, éducatif, social et culturel de la société du Kerala au 19ème siècle et a richement contribué au réveil social du peuple.

Déclarant que Saint Chavara a énormément contribué à la réalisation de l’harmonie communautaire et de la tolérance dans la société, Naidu a déclaré qu’il a toujours montré un profond souci du bien-être de tous et nous a appris que les relations humaines pacifiques sont sacrées et plus importantes que toute autre chose.

« Aujourd’hui, nous avons besoin d’un Chavara dans chaque communauté – un individu dominant avec une vision pour unir toutes les sections de la société socialement et culturellement, et faire avancer le pays », a-t-il souligné.

Ministre d’État aux Affaires étrangères V Muraleedharan, ministre de la Coopération et de l’Enregistrement, Gouvernement du Kerala, VN Vasavan, ancien ministre en chef du Kerala Oommen Chandy, Lok Sabha MP Thomas Chazhikadan et des prêtres et religieuses de Carmes de Marie Immaculée (CMI) étaient présents le l’occasion. Le vice-président a également visité le tombeau de Saint Chavara à Mannanam.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.