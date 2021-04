Pratt pour honorer Dread Scott; L’État de Kent célèbre Kenneth Cole – WWD

MOTS À VIVRE PAR: L’artiste visuel et activiste Dread Scott prononcera le discours d’ouverture du Pratt Institute cette année.

Les plus de 1 200 étudiants diplômés participeront à une cérémonie en ligne le 22 mai, composée de segments en direct et préenregistrés qui seront diffusés ensemble en tant qu’événement continu sur le site de Pratt.

Le travail de Scott, qui a été présenté au Whitney Museum of American Art, au MoMA PS1 et au Walker Art Center, entre autres institutions, se concentre sur le progrès social, les inégalités raciales et les structures politiques américaines. Le créateur interdisciplinaire recevra également un diplôme honorifique de l’école de Brooklyn en reconnaissance de son travail. L’artiste a récemment été nommé boursier Guggenheim 2021 en beaux-arts.

Par ailleurs, la Kent State School of Fashion organisera son émission annuelle pratiquement le 30 avril avec l’aide d’un autre activiste social bien connu: l’invité d’honneur de l’école et l’intronisé au Temple de la renommée 2021, Kenneth Cole. En tant que 32e récipiendaire, il est célébré pour sa contribution à la mode. Parmi les anciens intronisés figuraient Leonardo Ferragamo, Oscar de la Renta, Josie Natori et Estée Lauder.

En guise de lever de rideau pour le spectacle annuel, Cole aura une conversation virtuelle au coin du feu avec la directrice de l’école, Louise Valentine, à 18 heures. Le designer new-yorkais discutera de sa carrière, de la façon dont il a construit sa marque et de son engagement envers l’activisme social. Cole était auparavant président de l’amfAR, l’organisme de bienfaisance de recherche sur le sida. Grâce à la Fondation Kenneth Cole, le concepteur aide les communautés dans le besoin en défendant des initiatives de santé publique et de libertés civiles. Dans un communiqué, Cole a déclaré: «L’avenir de notre industrie repose sur l’éducation et le mentorat d’étudiants talentueux et inspirés.»

Marquée comme «Construire une marque de mode mondiale, à dessein», la conférence numérique sera gratuite et ouverte au public, mais devra être enregistrée. Après la discussion, Cole prononcera un discours de remerciement, suivi du défilé de mode annuel de la School of Fashion.