Pravda américaine : nos problèmes de santé publique

par Ron Unz, The Unz Review :

Nous nous concentrons tous nécessairement sur des domaines différents, et jusqu’à tout récemment, je n’avais jamais prêté beaucoup d’attention aux problèmes de santé publique, supposant naïvement qu’ils étaient entre les mains de fonctionnaires raisonnablement compétents et raisonnablement honnêtes, surveillés par des journalistes et des universitaires de la même fiabilité. .

Pour beaucoup d’entre nous, moi y compris, une faille importante dans cette hypothèse s’est produite en 2015, lorsque les pages du New York Times et de nos autres grands journaux ont été remplies de rapports sur une nouvelle étude choquante d’Anne Case et Angus Deaton, un couple marié. d’éminents économistes, la carrière de Deaton ayant été couronnée quelques semaines plus tôt en remportant le prix Nobel dans sa discipline.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Leur découverte remarquable était qu’au cours des 15 années précédentes, les taux de santé et de survie des Américains blancs d’âge moyen avaient subi un déclin précipité, rompant complètement avec le modèle des groupes américains non blancs ou avec les Blancs vivant dans d’autres pays développés. De plus, cette chute brutale du bien-être physique représentait un changement radical par rapport aux tendances du demi-siècle précédent, étant presque sans précédent dans l’histoire occidentale moderne.

Bien que leur court article n’ait rempli qu’une demi-douzaine de pages dans les Actes de la National Academy of Sciences, il a été rapidement approuvé par une foule d’éminents experts en santé publique et d’autres universitaires, qui ont souligné la nature dramatique de la découverte. Quelques professeurs de Dartmouth ont déclaré au Times « Il est difficile de trouver des environnements modernes avec des pertes de survie de cette ampleur », tandis qu’un expert en tendances de mortalité s’est exclamé « Wow ». Leurs résultats frappants ont été illustrés par de nombreux graphiques simples basés sur des statistiques gouvernementales faciles à obtenir.

Les deux auteurs étaient tous deux des économistes, dont le travail habituel était éloigné des questions de santé publique, et selon leur récit, ils étaient tombés par hasard sur ces résultats remarquables, tout en explorant un sujet différent. Ainsi, la question naturelle qui m’est venue à l’esprit était de savoir comment une calamité aussi capitale affectant une grande partie de la population américaine aurait pu être entièrement ignorée pendant si longtemps par tous les universitaires et chercheurs travaillant réellement dans le domaine de la santé publique. Peut-être qu’une courte tendance de trois ou quatre ans aurait pu échapper à l’attention, mais il manquait quinze ans d’un déclin national aussi meurtrier ?

De plus, la source de ce renversement drastique des tendances de mortalité à long terme était étroitement confinée à quelques catégories particulières. Pour les Américains blancs âgés de 45 à 54 ans, les décès dus à des surdoses de drogue et à d’autres empoisonnements ont été multipliés par près de 10 au cours de la période en question, dépassant facilement le cancer du poumon pour devenir la principale cause de décès.

Mortalité par cause, blancs non hispaniques âgés de 45 à 54 ans (PNAS)

Avec la forte augmentation des suicides et de l’alcoolisme chronique, les décès liés à la drogue expliquent le grand changement dans l’espérance de vie. Cette situation était particulièrement aiguë pour la classe ouvrière, avec des taux de mortalité atteignant un remarquable 22% pour les Américains blancs qui n’avaient pas fait d’études collégiales.

Contrairement à d’autres géants pharmaceutiques, Purdue appartenait à la famille Sackler, qui étaient les principaux méchants de cette histoire. Les Sackler ont réalisé plus de 12 milliards de dollars de bénéfices grâce à ces ventes de médicaments et ont atteint le sommet de la richesse américaine alors même que des millions de vies ont été détruites, les ventes de leur seul médicament OxyContin totalisant jusqu’à 50 milliards de dollars. Les auteurs ont établi une étroite analogie avec les personnages clés de la compagnie britannique des Indes orientales du XIXe siècle, qui ont gagné leur immense fortune en organisant le commerce de l’opium en Chine, malgré les conséquences sociales dévastatrices pour ce pays. Case et Deaton ont regroupé overdoses, suicides et l’alcoolisme chronique en tant que «morts de désespoir», et en 2020, ils ont élargi leur étude révolutionnaire dans un livre de ce titre, qui a été largement discuté et loué. Leur sous-titre mettait l’accent sur « l’avenir du capitalisme » et ils soutenaient que la cause centrale de la situation mortelle de l’Amérique était l’épidémie de médicaments sur ordonnance opioïdes, produite par l’approbation par la FDA en 1996 de l’OxyContin addictif et sa commercialisation massive ultérieure par Purdue Pharmaceutical. Sous la pression du lobbying manipulateur des entreprises, notre gouvernement avait « essentiellement légalisé l’héroïne », avec des conséquences exactement comme on pouvait s’y attendre. En 2015, 98 millions d’Américains, soit plus d’un tiers de tous les adultes, s’étaient vu prescrire des opioïdes et le nombre de surdoses de drogue et d’autres décès par désespoir atteignait 158 ​​000 par an en 2017.

Lire la suite @ Unz.com