Praveen Kumar, agent à la retraite de l’IAS, à la tête du panel national de l’indice minéral

Praveen Kumar, un officier à la retraite de l’IAS, dirigera le comité chargé de développer un indice minéral national (NMI), a annoncé le gouvernement dans un décret au début du mois. Kumar remplace l’ancien secrétaire au charbon SK Srivastava, qui présidait le panel depuis le 6 avril.

Le NMI déterminera la valeur des minéraux qui serviront de base au calcul des redevances et autres prélèvements similaires sur les minéraux sélectionnés, et ses recommandations sont donc cruciales pour les revenus du gouvernement.

À l’heure actuelle, les redevances, les contributions à la fondation minérale du district (DMF) et à la fiducie nationale d’exploration minérale (NMET) sont toutes calculées sur la base du prix de vente moyen mensuel (ASP) des minéraux publié par l’Indian Bureau of Mines (IBM). L’ASP est calculé sur la base des déclarations produites par le locataire des mines marchandes.

Le nouveau comité a la même tâche que celle du comité dirigé par Srivastava – examiner le double calcul de la redevance due à l’inclusion de la redevance dans le calcul du prix de vente moyen (ASP) et développer un INM pour l’évaluation des ressources minérales ainsi que pour déterminer la valeur aux enchères des concessions minières et les paiements statutaires pour les futures enchères.

Alors que le ministère des Mines n’a pas fourni les raisons de la nomination d’un nouveau responsable pour le comité, Srivastava n’a pas répondu aux appels de FE. Des sources, cependant, ont déclaré que Srivastava s’était excusé alors que des divergences d’opinions surgissaient entre lui et certains membres du comité en ce qui concerne le modus operandi pour le calcul de l’ASP et le double calcul de la redevance.

Ces problèmes ont une ramification plus large puisque la prime sur les mines mises aux enchères est payable sur l’ASP ainsi que la fixation du prix de réserve pour la mise aux enchères des mines est également basée sur l’ASP.

Le comité dirigé par Kumar a sollicité les commentaires des États, de l’industrie et d’autres parties prenantes sur la formulation de NMI pour divers minéraux. Les parties prenantes ont été invitées à soumettre leurs recommandations d’ici le 2 août.

