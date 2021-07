Pray Away: date de sortie et 6 choses rapides que nous savons sur le documentaire sur la thérapie de conversion de Netflix

Au fil des ans, Netflix a publié des documentaires primés et acclamés par la critique qui se sont concentrés sur tout, du lien non conventionnel entre un plongeur et une pieuvre à la façon dont les médias sociaux et la technologie changent le cerveau des utilisateurs, et tout le reste. Le prochain documentaire Pray Away Netflix abordera bientôt l’un des sujets les plus troublants et déchirants : la thérapie de conversion.

Ce long métrage documentaire, produit en collaboration par Blumhouse Productions et Ryan Murphy, exposera les téléspectateurs à un monde dans lequel certains membres de la foi chrétienne sentent qu’ils peuvent utiliser la prière, la foi et la Sainte Bible pour «guérir» les membres. de la communauté LGBTQ+ et les retombées de leurs actions. Ci-dessous, nous expliquerons en quoi consiste Pray Away, quand vous pourrez le regarder et d’autres détails clés sur le documentaire très attendu.