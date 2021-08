Pré-commande de poche analogique fantaisie Game Boy: The Kotaku Review

Gif : Analogique / Kotaku / STILLFX (Shutterstock)

L’autre jour, un Redditor a souligné qu’une année complète s’était écoulée depuis qu’Analogue Inc. a offert au monde une fenêtre éphémère de trois minutes pour pomper ses coffres pleins d’argent en échange d’une promesse que nous recevrions un jour un appareil physique appelé Analogue Pocket, présenté comme le plus grand système de jeu portable jamais créé par des êtres humains.

Je faisais partie de la douzaine de chanceux qui ont réussi à prêter à Analogue 199,99 dollars américains sans intérêt avant que les rideaux ne tombent et que le site Web de commerce électronique de l’entreprise ne s’enflamme de manière déprimante et prévisible.

Sauf que le montant total prêté était en fait de 368,75 $ – ce qui équivaut à un dollar pour chaque jour passé jusqu’à présent – parce que j’ai également choisi de pré-commander quelque chose appelé le Dock analogique pour 99,99 $, le Pocket Hard Case pour 29,99 $ et l’écran en verre Protecteur pour un peu rebutant 15,99 $.

Ensuite, il y a eu les 22,79 $ pour un service à valeur ajoutée appelé expédition, qui contribuera à garantir qu’un jour, les manifestations physiques de ces quatre objets, qui n’existent actuellement que sous forme de concepts abstraits dans l’imaginaire collectif, seront acheminées par les services postaux du monde. systèmes et arriver à ma porte.

Le Pocket devait être expédié en mai de cette année, mais vous savez comment est le monde de nos jours. Mai s’est naturellement transformé en octobre, et, déesse ne plaise, octobre pourrait encore devenir une date plus lointaine encore.

Mais même si le Pocket rate son anniversaire d’octobre, je ne désespère pas. La vérité est qu’au cours des 368 derniers jours, j’ai énormément apprécié ma précommande. Alors assez avec tout ce discours à moitié vide sur les « véritables systèmes de jeux vidéo » que je ne peux actuellement pas toucher avec mes « vraies mains humaines ». Parlons de ce que j’ai. En plus, évidemment, des revenus disponibles et des idées d’articles bizarres.

Une chose que j’ai est un e-mail de confirmation de commande. Il est daté du 3 août 2020 et a un horodatage de 8h03. Je me souviens, il y a un peu plus d’un an aujourd’hui, à quel point j’étais excité de voir cet e-mail arriver dans ma boîte de réception. J’avais l’impression d’avoir gagné à la loterie. Quel frisson! Le frisson ne valait probablement pas 368,75 $ à lui seul, mais avez-vous entendu parler de ma page de statut de commande personnalisée ?

Vous voyez, il y a un bouton au bas de l’e-mail de confirmation de commande qui dit « Voir le statut ». En cliquant dessus, je suis dirigé vers une page spéciale que Analogue a gracieusement préparée juste pour moi. « Merci Alexandra ! » il commence – je souris en reconnaissant mon prénom – puis il affiche une petite intégration de Google Maps centrée sur mon appartement. « C’est là que j’habite ! Je me souviens avec un sursaut. Puis, une prise de conscience naissante : « Et il y aura un jour une poche analogique honnête là-bas aussi ! »

Quatre objets de pouvoir. Reliques d’une ère future.Capture d’écran : Analogique / Kotaku

Marchant sur le côté droit de ce sanctuaire personnel se trouvent de petites icônes représentant les quatre artefacts que j’ai embauchés Analogue, Inc. pour actualiser et, un jour, livrer à ma personne. Pour l’instant, ce ne sont que de minuscules images que j’ai prêtées à Analogue près de 400 $ pour les regarder, un peu comme des NFT mais sans le bagage de la dévastation écologique. Chaque petite image est une promesse de quelque chose qui pourrait vraisemblablement exister sous une forme physique si l’entropie de l’univers diminuait suffisamment pour permettre à une série précise de circonstances liées à la fabrication de se produire.

Jusqu’à présent, les planètes ne se sont pas alignées ainsi. Mais ce n’est pas grave, car j’ai fait beaucoup de kilomètres pour imaginer à quoi pourrait ressembler ma poche analogique précommandée… non, ça doit être. Maintenant que nous sommes dans une année complète, je dois dire que c’est un appareil merveilleux jusqu’à présent, même si j’ai tout foiré, comme je le fais toujours, en m’imaginant appliquer ce protecteur d’écran coûteux.

Je retourne l’unité dans mon esprit – en essayant d’ignorer celui-là, un grain de poussière exaspérant – en imaginant comment des fac-similés psychiques de mes mains de taille typique pourraient s’enrouler autour des coins inconfortablement pointus de la poche virtuelle avant de reprendre ma dernière partie fictive de Metroid: Zero Mission. (Actuellement quelque part à Norfair.) J’essaie d’imaginer si le placement d’apparence douteuse des boutons L et R, nichés profondément à l’arrière de l’appareil, pourrait irriter mon canal carpien caché. Je fais des allers-retours dessus. Parfois, je ressens une douleur fantôme dans mon poignet.

Mais ciel au-dessus, cet écran ! L’analogique a fourni un écran LCD 3,5″ ultra-précis avec une résolution unique de 1600 x 1440 qui permet une mise à l’échelle parfaite des pixels pour les titres Game Boy originaux. Et le Pocket ne prend-il pas également en charge les filtres d’écran LCD rétro pour rendre les anciens jeux encore plus authentiques ? C’est sûr dans ma tête !

Quand je fais semblant de démarrer Super Mario Land 2: 6 Golden Coins et de passer la poche à mes coéquipiers imaginaires, ils ne peuvent pas croire à quel point ces pixels imaginaires ont en théorie l’air sacrément net. Ou à quel point ils apparaissent probablement d’un vert sombre.

(Si je voulais vraiment leur faire perdre la tête – ce qui, je suppose, serait techniquement mon propre esprit, tout comme faire tourner des machines virtuelles ou quelque chose comme ça, mais peu importe – j’aurais pu mettre quelque chose de rare, comme une copie américaine de Kid Dracula. Mais Je prétends à la fois que j’avais une copie et que je l’ai perdue, alors faites-moi savoir si vous imaginez où je l’ai égarée.)

Si je peux soulever une seule préoccupation, c’est que ma fausse poche analogique n’est pas compatible avec mes cartouches de jeu physiques réelles, ce qui semble être un défaut dans un système qui est présenté comme jouant à peu près tout. Problématique.

De plus, je crains de vouloir profiter de ce marché de vendeurs fous et d’eBay toute ma collection de cartouches classiques avant qu’une version mythique et réellement tangible de la Pocket ne parvienne à se matérialiser à ma porte. Je suppose que l’heure tourne !

Quoi qu’il en soit, oui, dans mon esprit, cet appareil à naître est un merveilleux kit de jeu qui a été une joie de prétendre en profiter. Je me suis tellement amusé à ne pas l’avoir que je me sens un peu mal pour toutes les âmes malheureuses qui n’ont pas pu en imaginer une pour elles-mêmes. Ce fut une excellente première année d’avoir 368,75 $ attachés dans une console portable de premier ordre que je ne peux pas voir, toucher ou entendre. A vrai dire, j’attends déjà la suite avec impatience.

Mais peut-être pas celui d’après. À ce stade, ce serait genre, assez de vos manigances. S’il vous plaît, résolvez déjà la crise mondiale des semi-conducteurs et envoyez-moi le putain de Game Boy de fantaisie.

Confidentiel à Analogue : Conservez le prêt, il est à vous ! Heureux d’investir ! S’il vous plaît, n’annulez pas ma putain de précommande.