Pré-inscription Marvel Future Revolution en direct sur Android

Marvel et Netmarble ont annoncé que la pré-inscription de Marvel Future Revolution est désormais disponible sur Android via le Google Play Store. Ceci est présenté comme le premier RPG d’action en monde ouvert de Marvel sur mobile, et bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, il est attendu le plus tôt possible.

J’ai assisté à un briefing pour le jeu la semaine dernière et j’ai vu quelques-uns de ses modes en action, notamment Blitz/Raid, Special Operations, Omega War et Dark Zone. Le Blitz/Raid et les opérations spéciales sont conçus pour quatre joueurs, tandis qu’Omega War est en PvP 10v10 et la Dark Zone est une zone de combat massive et gratuite en temps réel pouvant accueillir jusqu’à 50 joueurs.

Les personnages jouables incluent Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Black Widow, Star-Lord, Storm et Iron Man. Bien qu’il ne soit initialement lancé qu’avec ces huit personnages, le développeur Netmarble a l’intention d’ajouter plus de régions, de nouveaux personnages et de nouveau contenu après le lancement. Une partie de la raison pour laquelle le jeu s’appelle Marvel Future Revolution est qu’il aura un univers en expansion construit pour les années à venir.

Marvel Future Revolution a sa propre histoire originale où Hank Pym et Tony Stark ne parviennent pas à empêcher les mondes alternatifs du multivers de se heurter physiquement, formant une Terre primaire. Cette Terre Primaire est composée de morceaux de chaque terre, comme l’Empire Hydra, une zone d’un monde où Hydra a pris le relais. Les autres régions incluent New Stark City, Midgardia, Sakaar et Xandearth.

Ceux qui se pré-inscriront pourront réclamer un costume inspiré de Marvel Comics.