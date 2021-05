Preakness 2021: résultats et bourse de Pimlico Race Course

Rombauer est le vainqueur des Preakness Stakes 2021 au Pimlico Race Course de Baltimore. Le cheval est entré dans la course avec une cote de 11-1 pour gagner. Midnight Bourbon est arrivé deuxième, Medina Spirit a terminé troisième et Keepmeinmind a terminé quatrième.

Il n’y aura pas de vainqueur de la Triple Couronne cette année après que Medina Spirit ait remporté le Kentucky Derby, mais a échoué tard dans le Preakness – devançant dans la dernière ligne droite et terminant troisième. La dernière course Triple Crown de l’année aura lieu aux Belmont Stakes le samedi 5 juin.

Le Preakness a attiré plus d’attention que jamais cette année après le superbe test de dépistage positif de Medina Spirit après sa victoire au Kentucky Derby. L’entraîneur Bob Baffert a nié tout acte répréhensible, mais ses chevaux ont déjà échoué aux tests de dépistage de drogues.

Des questions tourbillonnaient pour savoir si Medina Spirit serait inscrit dans la course, l’enfant de quatre ans ayant finalement été autorisé à entrer, malgré l’enquête en cours de Churchill Downs. L’incident a jeté une ombre sur la course, le reste du peloton étant largement ignoré, alors que les projecteurs étaient sur Baffert.

C’étaient les chances d’entrer dans la course

Esprit de Médine 5-2

Tournée de concerts 7-2

Bourbon de minuit 5-2

Commerce bondé 8-1

Rombauer 13-1

Keepmeinmind 13-1

Honneur débridé 12-1

Prise de risque 13-1

France Go De Ina 22-1

Bélier 14-1

Sac à main Preakness Stakes 2021

Le Preakness a toujours été une rétrogradation des prix en argent du Kentucky Derby, et cette année n’est pas différente. Une bourse totale de 3 millions de dollars à Churchill Downs tombe à 1 million de dollars.

La première place remportera 60 pour cent de la bourse totale, soit 600 000 $, le reste étant divisé entre la deuxième et la cinquième.

600 000 $ 200 000 $ 110 000 $ 60 000 $ 30 000 $