Preakness Stakes 2021 en direct: Comment regarder les courses de chevaux en ligne depuis n’importe où

La deuxième étape de la Triple Crown aura lieu ce week-end au Pimlico Race Course à Baltimore, Maryland et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder toutes les courses de chevaux aux Preakness Stakes de cette année à la télévision ou en ligne.

L’American Triple Crown of Horse Racing est une série de trois courses qui commence normalement par le Kentucky Derby et se termine par les Belmont Stakes. L’année dernière cependant, les Preakness Stakes étaient la dernière étape de la Triple Couronne en raison de la pandémie, mais la course est maintenant revenue à sa place d’origine dans la série.

The Preakness Stakes se déroule sur la piste de terre du Pimlico Race Course et, tout comme le Kentucky Derby et les Belmont Stakes, il s’agit d’une course de pur-sang de grade 1 et la piste de Pimlico mesure 9,5 absences ou 1 3 / 16ème miles de long. Le premier Preakness Stakes a eu lieu en 1873 à Pimlico, mais la course s’est déplacée dans le Bronx puis à Coney Island avant de revenir à Baltimore en 1909 où elle se déroule depuis. Alors que les célébrations avant la course ont lieu pendant des jours à Baltimore, la course elle-même ne dure généralement que deux minutes et demie en moyenne.

Cependant, il y a un peu de controverse dans la course de cette année car Medina Spirit, le cheval qui a remporté le Kentucky Derby plus tôt ce mois-ci, a échoué à un test de dépistage de drogue postrace, mettant en péril sa victoire précédente. Medina Spirit courra dans les Preakness Stakes et le cheval commencera à la troisième position avec une cote de 9-5 juste derrière Keepmeinmind avec une cote de 15-1 tandis que Ram prendra la première pole position avec une cote de 30-1 pour gagner.

Contrairement à la course de l’année dernière qui s’est déroulée sans fans, une foule limitée de 10 000 personnes au maximum devrait assister aux Preakness Stakes de ce samedi.

Que vous soyez un fan de longue date du sport des courses de chevaux ou que vous souhaitiez simplement voir si Medina Spirit a encore une chance de remporter la Triple Couronne de cette année, nous vous montrerons comment regarder les 2021 Preakness Stakes de n’importe où dans le monde.

Preakness Stakes 2021: quand et où?

Cette année, les Preakness Stakes auront lieu le samedi 15 mai au Pimlico Race Course à Baltimore, Maryland. NBC commencera sa couverture de l’événement à 14 h HE / 11 h HP et l’heure de départ de la course est fixée à environ 18 h 50 HE / 15 h 50 HP.

Comment regarder les enjeux de Preakness aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder les 2021 Preakness Stakes sur NBC à partir de 17 h HE / 14 h HP. Vous pouvez également vous connecter un peu plus tôt à 14 h HE / 11 h HP pour regarder la couverture du réseau des préparatifs des Preakness Stakes de cette année sur NBCSN avant le début de la course à 18 h 50 HE / 15 h 50 HP.

Vous ne voulez pas vous inscrire au câble juste pour regarder les Preakness Stakes ce week-end? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez regarder la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT & T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Diffusion en direct des enjeux de Preakness au Canada

Les amateurs de courses de chevaux au Canada pourront regarder les Preakness Stakes de cette année sur TSN et le réseau commencera sa couverture de la course à 17 h HE / 14 h HP sur TSN3.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un laissez-passer TSN Direct Day Pass ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel au streaming.

TSN Direct



TSN Direct propose le streaming Preakness Stakes pour seulement 5 $ avec un pass journalier ou abonnez-vous mensuellement pour assister à cette course et à d’autres contenus sportifs.

À partir de 5 $ chez TSN

Comment regarder les Preakness Stakes au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder les Preakness Stakes 2021 sur Sky Sports à partir de 20h45 BST samedi.

Si vous ne voulez pas vous engager dans un abonnement prolongé à Sky Sports, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder la couverture de la course par le réseau avec l’adhésion NOW Sports Day pour 9,98 £ ou un abonnement pour le mois du sport pour 33,99 £. NOW vous permettra également de diffuser la course sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

NOW Sports Membership



Regardez la couverture de Sky Sports sur les Preakness Stakes en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture de samedi pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £ pour attraper une tonne de contenu plus sportif.

À partir de 10 £ chez MAINTENANT

Comment regarder les Preakness Stakes de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les 2021 Preakness Stakes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ci-dessus dans ce guide. Cependant, si vous voyagez actuellement ou vivez dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas regarder les courses de chevaux de ce week-end.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Preakness Stakes 2021 Post Positions

Ram Keepmeinmind Medina Spirit Crowded Trade Midnight Bourbon Rombauer France Go De Ina Unbridled Honor Risk Taking Concert Tour

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.