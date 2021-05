Précédent Canelo vs. Saunders: analyse technique et prévisions

Il n’y a pas de demi-mesures: soit Billy Joe Saunders sera le rival le plus légitime de Canelo lors de ses six derniers combats, soit c’est un fiasco de plus qui peut jouer un rôle de soutien pour prendre son chèque de retraite.

On espère que ce sera le premier, surtout à cause de tout ce que les Britanniques ont crié et surtout parce que “ en théorie ” il ne semble pas y avoir de conditions du contrat qui le concernent, comme les clauses de poids, par exemple, et il a eu amplement le temps de préparer le camp pour ce combat.

Je veux dire, il n’y a aucune raison de ne pas voir un Saunders apte à se battre. Si vous le faites, il ne fait aucun doute que ce combat sera légitime et promet d’être un combat divertissant.

Dans cette vidéo, nous analysons précisément le dessin technique possible du combat à partir de ses antécédents récents, en tenant compte des avantages et des inconvénients du physique, ainsi que des aspects de boxe de chacun, qui peuvent ou non faire la différence.

Parallèlement à cette analyse, nous vous apportons les prévisions de ce combat, où une victoire de KO doit inévitablement être exclue, ce que nous avons discuté dans la vidéo. Pour plus de commodité, j’inclus le guide horaire sur le sujet de la vidéo. Ils peuvent également exécuter le curseur et trouver les sous-titres par sujet.

1) Pourquoi Billy Joe Saunders a-t-il des chances de se battre efficacement et pas seulement de survivre comme ses plus récents prédécesseurs?

2) (04:10) Le combat doit aller très loin, les deux s’assimilent et «n’ont pas le pouvoir de se mettre à plat».

3) (6:53) À l’exception de Jacobs et Lemieux, lors de leurs cinq derniers combats, aucun n’a eu d’opposition constante.

4) (09:18) Le garde gaucher de Saunders devrait compliquer Canelo, tout comme Austin Trout et (surtout) Erislandy Lara.

5) (11:01) Quel combat verrons-nous? À quoi ressembleront les premiers tours et que peut-il advenir du cardio de chacun? Quel sera le résultat le plus probable?