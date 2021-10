Précédent du Club Bruges – Manchester City de la Ligue des Champions

19/10/2021 à 9h10 CEST

Les Manchester City par Pep Guardiola visite Club Bruges ce mardi. Un match qui, après la défaite à Paris, a des connotations de choc très importantes pour s’assurer un ticket pour les huitièmes de finale.

Les Belges sont venus dans le groupe comme des « cendrillons », et en deux jours ils ont réservé deux surprises. Le nul face au PSG et la prestigieuse victoire remportée à Leipzig laissent le de Philippe Clément comme deuxième groupe, à égalité avec les « citoyens ».

« C’est la meilleure équipe de Belgique. Au cours de la dernière décennie, ils ont généré un nombre incroyable de joueurs de haut niveau, l’équipe nationale en est le reflet. Gagner à Leipzig n’est pas facile, et ils l’ont fait. A égalité contre le PSG non plus, et & rdquor; aussi, a prévenu Pep dans le précédent.

Le Catalan pourrait récupérer Ederson et Gabriel Jésus, après être revenu de jouer avec le Brésil lors de la trêve internationale. Ferran Torres sera la seule victime d’une blessure, et on s’attend à ce que Grealish, Walker et Ruben Dias revenir à onze après la rotation du week-end. Gündogan et Zinchenko pourraient également réapparaître, déjà remis de leurs problèmes physiques.

Les files d’attente probablesClub brugeois : 22 Mignolet ; 77 Mata, 5 Hendry, 4 Nsoki, 2 Sobol ; 25 Vormer, 26 Rits, 20 Vanaken ; 19 Sowah, 90 De Ketelaere, 10 Lang.

Manchester City: 31 Ederson; 2 Walker, 3 Ruben Dias, 14 Laporte; 11 Zinchenko ; 8 Gündogan, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 9 Gabriel Jesus, 47 Foden, 10 Grealish.