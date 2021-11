Préchargement de Battlefield 2042 : taille du téléchargement, temps de déverrouillage, accès anticipé aux éditions Gold et Ultimate

Le prochain Battlefield principal est presque entre nos mains. Champ de bataille 2042 ramène la série au combat moderne, mais cette fois avec un décor proche du futur, un monde de soldats sans nationalités (No-Pats) combattant des guerres par procuration pour les États-Unis et la Russie.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Il existe plusieurs façons de jouer à Battlefield 2042 lors du lancement du 19 novembre, et même plus tôt si vous êtes prêt à payer un peu plus. Nous avons rassemblé ce guide pour détailler tout ce que vous devez savoir sur le moment du pré-chargement, la taille du téléchargement et comment obtenir un accès anticipé au jeu.

Quand le préchargement de Battlefield 2042 est-il disponible ?

Le préchargement de Battlefield 2042 sera disponible pour tous les propriétaires du jeu, quelle que soit la version pour laquelle ils ont opté.

Le préchargement démarre sur PC le mercredi 10 novembre à partir de 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni.

Les joueurs PlayStation sur PS4 et PS5 pourront commencer le préchargement le mercredi 10 novembre à 12h heure locale. En d’autres termes, une fois minuit passé, vous devriez pouvoir télécharger le jeu complet.

Xbox est en fait passé en premier avec son préchargement, qui est déjà disponible sur Xbox One, et Xbox Series X/S.

Quelle est la taille de téléchargement de Battlefield 2042 ?

La taille du téléchargement varie selon la plate-forme, mais vous regardez autour de 50-65 Go.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Comment jouez-vous à Battlefield 2042 en avance ?

Avant le lancement du 19 novembre, vous pouvez jouer à Battlefield 2042 une semaine plus tôt – le vendredi 12 novembre. Il existe plusieurs façons de le faire, dont la plus simple consiste à acheter le 90 $ (100 $ pour PS5 et Xbox Series X /S) Édition OR ou le 110 $ (120 $ pour PS5 et Xbox Series X/S) Edition ultime sur la plateforme de votre choix.

Si vous préférez essayer avant d’acheter, un essai de dix heures sera disponible le même jour – le 12 novembre – jusqu’au EA Jouer (5 $ /mois) sur PC, PlayStation et Xbox. Il s’agit du niveau de base d’EA Play, vous pouvez donc acheter un mois juste pour accéder à l’essai. Votre progression sera reportée sur le jeu complet, mais c’est tout ce que vous pourrez jouer.

Cet essai est également disponible pour les membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass PC, car ces abonnements incluent EA Play par défaut.

Les lecteurs PC sur Origin d’EA et l’application de bureau EA peuvent également obtenir EA Play Pro (15 $ / mois) – le niveau d’abonnement le plus cher – qui déverrouille l’accès au jeu complet le 12 novembre. Vous pourrez jouer aussi longtemps que votre abonnement durera. En prime, EA Play Pro vous donne accès à l’édition Ultimate du jeu, avec tout ce que cela implique.

Quels sont les temps de déblocage de Battlefield 2042 ?

EA n’a pas officiellement annoncé les heures de lancement pour la semaine d’accès anticipé ou le lancement approprié la semaine suivante. À en juger par les lancements passés, ainsi que par la récente version bêta, nous ne pouvons que supposer que chaque plate-forme suivra son propre calendrier.

Au ordinateur, cela signifie probablement que le jeu complet se déverrouillera plus près de l’heure de déverrouillage de la version bêta, ou vers 00h PT, 15h HE, 8h UK. Xbox se déverrouille probablement à minuit heure locale, mais la situation de PlayStation n’est pas claire.

Nous mettrons à jour cette histoire une fois que les heures de lancement auront été officiellement annoncées.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Quelle est la configuration PC requise pour Battlefield 2042 ?

Spécifications minimales

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

CPU: Intel Core i5 6600K, AMD Ryzen 5 3600.

RAM: 8 Go.

GPU: Nvidia Geforce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 560.

VRAM: 4 GO.

Disque dur: 100 Go.

DirectX12.

Spécifications recommandées

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

CPU: Intel Core i7 4790, AMD Ryzen 7 2700X.

RAM: 16 GB.

GPU: Nvidia Geforce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT.

VRAM: 8 Go.

Disque dur: 100 Go SSD.

DirectX12.