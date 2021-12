Precio de escándalo por la Dremel 3000, consíguela por 37€

Si eres de los que no se te pone nada por delante y de los que te gusta hacer todo tipo de ñapas y trabajos en casa, entonces hay algo que no te puede faltar, una multiherramienta como esta Dremel 3000. De esta forma, nada te impedirá llevar a cabo todo tus proyectos de bricolaje. Además, que mejor forma que con una herramienta de calidad y gran precisión como esta Dremel que podemos conseguir ahora a precio de auténtico escándalo en Amazon.

Lo cierto es que el fabricante estadounidense es uno de los grandes referentes cuando hablamos de multiherramientas para el bricolaje y otro tipo de trabajos, ya que cuenta con un gran catálogo de posibilidades para todo tipo de necesidades ya muy buen precio. Ahora bien, si además encontramos una oferta como la que os traemos a continuación, mejor que mejor.

Comoda y muy sencilla de manejar

El modelo en cuestión es el Dremel 3000, una máquina con velocidad variable de entre 10000 et 33000 tr/min que resulta muy cómoda de manejar para tener el mejor control y la máxima precisión posible. Esta equipada con un moteur de 130W que ofrece un gran rendimiento y dispone de una empuñadura muy cómoda y que evita en la medida de lo posible las vibraciones para mejorar su manejo.

Con una sola herramienta vamos a poder lijar, grabar, fresar, cortar, lijar, amolar, tallar, pulir y limpiar. Además, esta oferta para la Dremel 3000 incluye también cinco accesorios para que nada más abrir la caja podamos empezar a trabajar.

Gracias un su système EZ TWIST, cambiar de un accessorio a otro no puede ser más fácil y rápido, ya que no requiere el uso de ninguna llave como ocurre en otros modelos de diferentes fabricants. Es decir, en cuestión de segundos podremos cambiar de un accessorio a otro para trabajar con la mayor comodidad posible y no tener que andar perdiendo tiempo en este tipo de tareas.

Esta Dremel 3000 tiene un peso de tan en solo 550 grammes, por lo que evita que podamos sufrir fatiga en la mano o el brazo después de varias horas de estar trabajando con ella y un precio original de 50,90 euros. Ahora bien, tal y como os avanzábamos, ahora es posible conseguir esta interesante multiherramienta a un precio muy rebajado en Amazon.

Dremel 3000 al mejor precio

Concretamente, el gigante de las compras online ha aplicado un descuento que super el 25%, lo que nos permite ahorrar más de 13 euros en su compra. Es decir, de los 50,90 euros de su precio de venta recomendado, únicamente vamos a tener que pagar la cantidad de 37,84 euros. Precio final, puesto que la oferta incluye también los gastos de envío gratis para todo el mundo.

En lo que al plazo de entrega se refiere, hay que decir que los usuarios suscritos al servicio Amazon Prime pueden recibir la Dremel 300 en un plazo de únicamente un día hábil, mientras que el resto de usuarios tendrán que esperar tres días para recibir la multiherramienta en casa. De cualquier forma, si quieres que sea tu regalo para estas navidades, todavía estás a tiempo.