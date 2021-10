Precio de escándalo por una bascula Amazfit, paga solo 47€

Una bascula inteligente que cuenta con su propia app que nos permite sincronizarla con el móvil para tener al instante todos los datos en el teléfono y controlar the evolución de nuestro objetivo. Un modèle compatible tant avec les appareils iOS avec Android que l’équipement de connexion WiFi et Bluetooth.

Controla tu estado de forma

Esta Amazfit Smart Scale, que es exactamente como se le denomina a este modelo, es una báscula capaz de analizar hasta 16 parámetros de nuestra composición caporal gracias al chip de procesamiento de datos con el que está equipada. Concretamente, es capaz de medir nuestro peso, índice de masa corporal o IMC, peso magro, porcentaje de grasa corporal, agua, masa musculaire, masa ósea, tasa metabólica basal, proteínas, grado de grasa visceral y edad metab

Para ello, esta Amazfit Smart Scale est équipé avec un capteur en forme de G de alta precisión y lo suficientemente sensible como para detectar cambios de peso de hasta 50 gramos. Un modelo que nos permite tener hasta 10 perfiles distintos y que cada uno de ellos pueda ser utilizado por una persona para cada uno pueda llevar su control e historial de mediciones. También cuenta con un modo invitado en el que nos ofrecerá toda la información de cada medición pero en este caso los datos serán borrados.

Su uso no puede ser más sencillo ya que no cuenta con ningún botón y sistema de configuración, lo único que tenemos que hacer es subirnos sobre la báscula y esta comenzará a realizar todas las mediciones de manera automática. Los resultados se pueden ver a través de la pantalla de esta Amazfit Smart Scale o bien desde nuestro teléfono móvil. Para ello necesitamos tener la app instalada y ambos dispositivos sincronizados. Si no es así, en el momento que se conecten la información será sincronizada automáticamente.

Offre pour la basse Amazfit Smart Scale

El precio oficial para esta báscula inteligente de Amazfit es de 59,90 euros, pero ahora la podemos conseguir en Amazon con un descuento del 21%. Esto significa que podemos conseguirla en estos momentsos por seul 47,42 euros.

Los Gastos de envío son gratis y ofrece un plazo de entrega de tan solo un día natural para los clientes Amazon Prime. En el caso de que no estemos suscritos al servicio Prime de Amazon, recibiremos la báscula en el siguiente día hábil.