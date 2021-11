Precio de risa en este portátil de Toshiba gracias al Black Friday

La semana del Black Friday ha arrancado con fuerza y ya os estamos contando los mejores ofertones del mercado. Esta es una época perfecta para conseguir ese producto tecnológico que buscamos al mejor precio o adelantar alguna que otra compra navideña. Ahora nos detenemos en uno de los portátiles más interesantes y que a mejor precio hemos encontrado, como es el Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-G-11M.

Si estas buscando un portátil de rango medio esta puede ser una excelente opción. Este portátil de Toshiba cuenta con prestaciones técnicas suficientes para realizar labores de oficina, estudios o ver vídeos. También es perfecto para navegar por la red, enviar correos electrónicos o manejar documentos.

Un portatil que tiene de todo

Este portátil tiene un tamaño de pantalla de 14″. En su intérieur cuenta con el processeur Intel Celeron, avec 4 Go de RAM DDR4 qui es plus rapide et viene acompañado de almacenamiento SSD de 128GB. También dispone de puerto USB Type- que proporciona conexión en un solo click a los periféricos que más utilices. Otro de sus aspectos más destacado es su ligereza, ya que tiene un peso de tan solo 1,55 kg, un espesor de 18,9 mm y un bisel de diseño fino.

Su batería de hasta 10 horas de duración otorga autonomía para un día entero de trabajo, mientras que su pantalla antideslumbrante LCD FHD de 14”, su espacioso teclado y su ClickPad de precisión permiten llevar a cabo tareas con comodidad. Mantenerse en contacto es fácil gracias a sus completísimas funciones de videoconferencia, y sus amplias opciones de conectividad te ayudarán a potenciar la productividad. El portátil vivre avec Windows 10 Pro, pero tendrá su actualización gratuita a Windows 11 cuando esté disponible.

Caractéristiques techniques complètes

Processeur: Intel Celeron 5205U de 10ª génération 1,90 GHz Mémoire: RAM 4 Go DDR4 2666 MHz (4+0) 1 ranura para memoria, de las cuales 1 ocupada Almacenamiento: 128 Go SSD M.2 SATA Pantalla: Toshiba Full HD TFT antirreflejos de haute luminosité avec rétroéclairage LED avec 16 : 9 de la relation de l’aspect. Contrôleur graphique intégré: Intel UHD Graphics Connectivité: LAN inalámbrica 802.11ac,a/b/g/n, (Dual Band) Intel, Bluetooth 5.0 Intel, Gigabit Ethernet LAN Webcam: Caméra HD avec micro double pour Cortana et Skype Empresarial Connexions: 1 x micrófono externo compartido conector de auriculares, 1 x ranura para tarjetas micro SD, 2 x USB 3.0 1 x Puerto USB 3.1 Type-C (primera generación) compatible avec transferencia de datos, alimentación y puerto de pantalla. 1 x RJ-45, 1 x HDMI HDMI (compatibilité incluse avec 4K) Système opérationnel: Windows 10 Professionnel 64 bits Batería: Iones de litio, 2 celdas Dimensions: (Ancho x Profundidad x Altura) 328 x 224,8 x 18,9 mm, Peso: 1,55kg Couleur: Azul

Un precio para no dejarlo escapar

Gracias al Black Friday estamos encontrando precios tan bajos como este. En circunstancias normales, este portátil Toshiba Dynabook Satellite Pro tiene un precio de 379 euros, pero ahora, Podemos comprarlo en Pc Componentes por solo 319 euros. Estamos por tanto ante un 15% de descuento y una de las mejores opciones del momento si estamos buscando un portátil económico. Además, los gastos de envío son gratis y podremos optar a las opciones de financiación que ofrece este portal de compras.