Precio de risa+descuentazo en este Mini PC de tamaño diminuto

La miniaturisation de la technologie ha hecho cosas que hasta hace unos años parecían impossibles. Un buen ejemplo lo tenemos en los ordenadores, que clásicamente comenzaron siendo más grandes que un armario para pasar caber en cualquier mesa. Pas d’obstante, ahora contamos con Mini PC que van un paso más allá y caben en la palma de la mano o lo que es mejor aún, en un bolsillo.

Es precisamente lo que ocurre con el Mini PC stick que hemos encontramos en oferta en Amazon. El diseño puede confundirse con el de una llave USB, pero estamos ante un Mini PC conexión HDMI y toda la tecnología en su interior que le permiten funcionar como cualquier otro PC. Este tipo de equipos es perfecto para realizar labores de oficina, consultar el correo sur les vidéos. Además, solo necesitaremos conectarlo a cualquier pantalla, monitor o televisión que disponga de un puerto HDMI para que comience a funcionar.

Uno de los Mini PC plus de petits

Lo primero que llama la atención de este Mini-clé PC es que viene con un tamaño muy reducido, por lo que no ocupa casi espacio. Además, tiene un peso de solo 121 gramos, por lo que se puede llevar en cualquier bolsa y es muy portátil. El Clé d’ordinateur NiPoGi Intel avec connexion Bluetooth 4.2, es decir, que permite conectar dispositivos bluetooth como auriculares, teclado, Mouse, altavoces o mandos. También estamos ante un equipo muy silencioso y que cuenta con Wi-Fi de double banda 2.4G + 5.0G, Bluetooth 4.2 y LAN de 1000 Mbps para operar with fluidez in the navegación por Internet y garantizar medios y videos fluidos. También disponible de 2 ports USB 3.0 et un port USB-C.

La buena noticia es que trae Windows 10 Pro preinstalado, y cuenta con un procesador de cuatro núcleos Intel Celeron J4125. A este procesador le acompaña 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. L’apartado graphique queda de la mano d’un GPU Intel UHD Graphics 600, qui est suffisant pour le contenu en 4K sin cortes. Hay que tener en cuenta que no se trata de un equipo pensado para jugar, no al menos a juegos triple A que no tengan por lo menos 7 u 8 años de antigüedad.

Ahora con gran descuento en Amazonie

Reducido en tamaño y reducido en precio, esa es la gran ventaja de este Mini PC stick, que tiene un precio en Amazon de 229,90 euros. Sin embargo, podemos aprovechar que en estos momentsos se puede aplicar un cupón adicional, avec 40 euros de descuento. Esto significa que su precio final se quedará en 189,90 euros, por lo que estamos ante una suculenta oferta que muchos no dejarán escapar. Hay que tener en cuenta además que el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon, que también pueden pagar este producto a plazos y sin intereses. De ser aprobada esta modalidad, el Mini PC puede pagarse hasta en 10 meses en cuotas de 22,99 euros. Lo que sí hay que advertir es que se trata de un descuento temporal, por lo que pronto dejará de estar available.