Precio minimo ! Barra de sonido Sharp avec subwoofer pour 339€

Cansado de no tener un buen sonido cuando utilizas la tele que tienes en casa? Si esto es así y es el motivo por el que no disfrutas al máximo de las series y los deportes en directo, puedes cambiar la situación de forma radical aprovechando la oferta que hay para comprar una de las mejores barras de sonido que ofrece Tranchant en la actualidad.

Este es un modelo que cuenta con todos los ingredients necesarios para escuchar todo con una excelente précision y, a la vez, sin que le falte una puissance que supera por mucho a lo que puedes conseguir actualmente con cualquier tele que compres en el mercado. Así, puedes disfrutar de nada más y nada menos que un total de 570 W que son más que suficientes para tener volumen de sobra en cualquier lugar por muy grande que sea (un ejemplo de lo que decimos es que en salones de 100 metros cuadrados tendrás una experiencia fantástica).

Otra de las cosas que llaman la atención de esta Sharp HT-SBW800 es que es a barra de sonido with subwoofer inalámbrico. Esto es realmente positivo, ya que por un lado conseguirás disfrutar de unos tombes exceptionnelles (lo que se agradece mucho con las bandas sonoras y, también, al utilizar juegos de las consolas) y, todo esto, lo logra sin tener que poner cable alguno por medio… lo que siempre es un buen detalle para que nada rompa el diseño que tienes en el salon. Además, también es important mencionar que las dimensiones de este producto pas de fils spécialement grandes.

La oferta para comprar esta barra de sonido

Ahora mismo en Amazon puedes aprovechar el mayor descuento que se ha visto hasta la fecha por este dispositivo, ya que hablamos de un ahorro del 41% lo que supone que dejas de pagar 234,91 euros. Sincèrement, creemos que es toda una ganga. Esto es así debido a la llegada del Black Friday adelantado de la menciona la tienda online, algo que no impide que aproveches tu cuenta Prime para no pagar por los gastos de envío y recibir el producto al día siguiente de realizar la compra. A continuación, te dejamos el enlace para que no pierdas esta excelente ocasión :

Algunos detalles más de esta Sharp

Algo que es important saber es que este es un modelo que incluye todo lo que puedes necesitar en el apartado de la conectividad, ya que entre otras opciones existent tanto una entrada de audio optique numérique para asegurar una excelente compatibilidad como un puerto HDMI que es compatible avec ARC y 4K (lo que evitará que pierdas calidad de imagen en el televisor al utilizar esta barra de sonido). Para que todo sea perfecto, también dispones de USB para conectar dispositivos de almacenamiento externo y, como no, puedes utilizar Bluetooth para enviar contenidos desde cualquier dispositivo como por ejemplo teléfonos o comprimés.

Si a todo lo que hemos comentado le sumas el uso de tecnologías tan interesantes como pueden ser Dolby Atmos et Dolby Digital (que te permiten conseguir un sonido envolvente 3D que te acerca de forma muy clara al Cine en casa), está muy claro que este modelo que cuenta con 5.1.2 canaux para distribuir el audio es una excelente opción de compra ahora que está casi a la mitad del precio En Amazonie. No te lo pierdas !