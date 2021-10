Precio minimo en esta cámara de seguridad de Amazon con Alexa

Tener un dispositivo de grabación en forma de cámara de seguridad inteligente es una apuesta por la que se están decantando cada vez más personas. Además, productos como esta cámara de Amazon democratizan un poco más el precio para poder llegar a todos los bolsillo. Y si además encontramos la cámara Blink Outdoor en oferta ya su precio más bajo hasta la fecha, mejor que mejor.

Grabación incluso por la noche

La caméra de sécurité n’est pas autorisée à se produire en cas d’estimation avec l’application Blink Home Monitor. Además, cuenta con vídeo en directo HD et la vision nocturne por infrarrojos. Gracias a su audio bidireccional permite escuchar y responder, algo que es ideal cuando no llega un paquete o se acercan intrusos a la puerta. Además podremos Crear zonas de privacidad y de detección de movimiento personalizadas para ver solamente el movimiento que nos interesa.

Una de sus ventajas es la forma de conexión, ya que no tendremos que buscar buscar una toma de corriente, al no tener cables, por lo que podremos colocarla, instalarla o montarla en cualquier lugar y sin la ayuda de nadie. Además, gracias a una tecnología patentada de la propia cámara, tiene una autonomía de dos años con dos pilas AA de litio. Esto significa que no tendremos preocuparnos de reemplazar las pilas regularmente.

Como no podía ser de otra forma, Alexa está presente, ya que podremos pedir grabaciones de vídeo, armar y desarmar la cámara, recibir notificaciones de movimiento y mucho más. Todo lo que captura la Blink Outdoor podremos gestionarlo avec l’application de Blink y un plan de suscripción de Blink gratuito incluido con la compra de la cámara. Es important también sabre que el almacenamiento local de vídeos es posible mediante almacenamiento USB. Podremos hacer copias de seguridad de los clips de video de hasta 10 caméras avec le module de synchronisation Blink 2 et revisarlos de el ordenador sin cargos adicionales.

A su precio más bajo

El precio habituel de esta cámara de seguridad de Amazon es de 100 euros. La hemos visto rebajada en otras ocasiones, pero en estos momentsos está a su precio más bajo por solo 69,99 euros. Como es habituel, los clientes Prime de Amazon no pagarán nada por los gastos de envío y además podrán pagarla a plazos, con cuatro cuotas de 17,50 euros. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible la oferta, por lo que es posible que pronto vuelva a su precio habituel, como pasa habitualmente con otros productos de Amazon. Esto significa que es mejor no tardar mucho en pensarlo, en el caso de que nos parezca buena opción.