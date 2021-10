Precious Achiuwa, la grande nouvelle de la pré-saison pour les Raptors de Toronto

Précieux Achiuwa il montre que son potentiel a été sous-estimé par le Miami Heat et qu’il peut être bien plus qu’un simple joueur physique et défensif. Vu avec méfiance par l’équipe de Floride en raison de son manque de régularité, de marge de progression et de manque de fluidité dans le lancement, le Camerounais a été échangé à Rapaces de Toronto, où il semble avoir trouvé son site. Il a travaillé consciencieusement cet été pour devenir un meilleur joueur et ce travail porte ses fruits avec une splendide pré-saison. Il a de nouveau brillé dans un autre match, cette fois contre les Rockets, avec 17 points et 5 rebonds.

