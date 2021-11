Précipitations à Chennai : voici pourquoi le nord de Chennai a été confronté aux pires inondations cette année

Les responsables ont souligné que non seulement le nombre de drains d’eaux pluviales est limité, mais que même les drains existants sont bloqués et ne fonctionnent pas efficacement. (Crédit : image PTI)

Une grande partie de Chennai, y compris les parties centrale et sud de la ville, a souffert à plusieurs reprises d’événements météorologiques atroces depuis les inondations de 2015, mais en revanche, cette année, la partie nord a été la plus touchée. De fortes précipitations ont été observées dans la ville au cours des cinq derniers jours, obstruant gravement le nord de Chennai avec une population ouvrière malheureuse et de nombreuses industries, a rapporté l’Indian Express.

Pourquoi le nord de Chennai est-il le plus touché ?

Des responsables municipaux ont déclaré à l’Indian Express que la topographie basse de cette région de la ville est en grande partie responsable de la situation actuelle. Ce qui a encore rendu la situation complexe, c’est l’absence de réseaux d’évacuation des eaux pluviales et le mauvais désenvasement des canaux. Les responsables ont également déclaré que les débris provenant des activités de construction et d’autres entreprises commerciales aggravaient également le problème de l’engorgement. Les responsables ont souligné que non seulement le nombre de drains d’eaux pluviales est limité, mais que même les drains existants sont bloqués et ne fonctionnent pas efficacement.

Le colmatage des drains est également dû à une mauvaise planification des routes où les routes nouvellement posées et plusieurs routes en béton sont à une altitude plus élevée que les maisons et les complexes de bâtiments, ce qui entraîne un colmatage de l’eau dans les maisons, ont déclaré les responsables.

Quelles sont les zones les plus touchées ?

La région de Pulianthope est l’une des zones les plus touchées par les récents événements pluvieux. Pulianthope Main Road, KM Garden, Pattalam Tiruvottiyur, Choolai, Jawahar Nagar et de nombreuses zones à proximité sont des régions où les routes et les complexes résidentiels ont été submergés sous l’eau au cours des sept derniers jours. La situation s’est encore aggravée avec des pluies extrêmement abondantes dans la nuit de mercredi.

