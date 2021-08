Précipitations à Delhi, zones voisines ; plus probable dans les prochaines heures

La qualité de l’air dans la capitale nationale a été enregistrée dans la catégorie « modérée ».

Des pluies se sont abattues sur certaines parties de la capitale nationale et des États voisins samedi matin, faisant baisser le mercure.

La ville a enregistré une température minimale de 27,3 degrés Celsius, normale pour cette période de l’année, a indiqué le Département météorologique indien (IMD).

Il a déclaré que des orages avec des précipitations d’intensité modérée à forte se produiraient sur la plupart des endroits à Delhi, et Greater Noida, Noida, Ghaziabad, Khekra, Daurala, Barut, Meerut, Modinagar, Hapur, Khurza, Kasganj, Jattari, Narora, Raya, Nandgaon et Barsana de l’Uttar Pradesh au cours des deux prochaines heures.

S’adressant à Twitter, l’IMD a prédit des conditions similaires pour Bhiwani, Gurgaon, Manesar, Kosli, Gannaur, Gohana, Sonipat, Kaithal, Faridabad et Sohana d’Haryana, et Bhiwari, Tizara, Nadbai, Nagar, Deeg et Laxmangarh du Rajasthan.

Pendant ce temps, l’humidité relative de Delhi a été enregistrée à 81% et la température maximale dans la ville devrait s’établir autour de 35 degrés Celsius, a-t-il déclaré.

La qualité de l’air dans la capitale nationale a été enregistrée dans la catégorie « modérée ». L’indice de qualité de l’air (IQA) était de 106 à 9 h 05, selon les données en temps réel du Central Pollution Control Board.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais », et 401 et 500 « sévère ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.