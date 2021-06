Précisément pour acquérir la société de logiciels de la région de Seattle Winshuttle de Symphony Technology Group

Winshuttle, une société basée à Bothell, dans l’État de Washington, qui aide les clients à gérer et à automatiser leurs données, sera rachetée par Precisely, une société de la région de Boston soutenue par des sociétés de capital-investissement qui aident les clients à améliorer la qualité de leurs données. Fondée en 2003 dans un garage de Seattle, Winshuttle compte plus de 2 500 clients qui utilisent sa technologie pour améliorer le flux de données. Elle est spécialisée dans l’automatisation des données pour les environnements SAP. Winshuttle a été acquis par Symphony Technology Group en 2018. Winshuttle est dirigé par le PDG John Pierson et compte plus de 300 employés, selon LinkedIn.