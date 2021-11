Précisez les dates d’échéance dans les accords de prêt : RBI aux banques

Les prêteurs devront signaler les comptes des emprunteurs comme étant en souffrance dans le cadre de leurs processus de fin de journée pour la date d’échéance, quel que soit le moment de l’exécution de ces processus.

La Reserve Bank of India (RBI) a publié vendredi un ensemble de clarifications sur ses normes prudentielles sur la comptabilisation des revenus, la classification des actifs et le provisionnement (IRACP), y compris des instructions sur des accords de prêt plus transparents et des mises à niveau des actifs non productifs (NPA).

Désormais, les banques et sociétés financières non bancaires (NBFC) doivent préciser clairement les échéances exactes de remboursement d’un prêt, la fréquence de remboursement, la répartition entre le principal et les intérêts, ainsi que des exemples de classification compte spécial (SMA) / NPA dates dans le contrat de prêt. L’emprunteur doit être informé de ces détails au moment de la sanction du prêt et également au moment des modifications ultérieures des conditions de sanction ou de l’accord de prêt jusqu’au remboursement intégral du prêt.

« Les instructions existantes sur les normes de l’IRACP précisent qu’un montant doit être considéré comme en souffrance s’il n’est pas payé à l’échéance fixée par la banque. Il a été observé que les dates d’échéance des remboursements ne sont parfois pas spécifiquement mentionnées dans les accords de prêt, et à la place une description des dates d’échéance est mentionnée, laissant la place à différentes interprétations », a déclaré la RBI.

En cas de prêts avec moratoire sur le paiement du principal ou des intérêts, la date exacte du début du remboursement doit également être précisée dans les accords de prêt. La date limite pour se conformer à cette directive est le 31 décembre 2021 pour les nouveaux prêts. Dans le cas de prêts existants, le respect de ces instructions devra être assuré au fur et à mesure que ces prêts arrivent à échéance pour renouvellement ou révision.

Les prêteurs devront signaler les comptes des emprunteurs comme étant en souffrance dans le cadre de leurs processus de fin de journée pour la date d’échéance, quel que soit le moment de l’exécution de ces processus. De même, la classification des comptes de l’emprunteur en tant que SMA ainsi que NPA doit être effectuée dans le cadre du processus de clôture journalière pour la date concernée et la date de classification SMA ou NPA doit être la date calendaire pour laquelle le processus de clôture journalière est exécuté.

En outre, la banque centrale a précisé que les instructions sur la classification SMA des comptes des emprunteurs s’appliquent à tous les prêts, y compris aux particuliers, quelle que soit la taille de l’exposition de l’établissement de crédit.

Les comptes de crédit/découvert de trésorerie (CC/OD) sont classés comme NPA s’ils sont « en panne ». La RBI a précisé qu’un compte doit être traité comme « en panne » si le solde impayé du compte reste continuellement supérieur à la limite autorisée ou à la puissance de tirage pendant 90 jours. Alternativement, un compte CC/OD sera considéré comme « en panne » si le solde impayé qu’il contient est inférieur à la limite autorisée ou à la puissance de tirage mais qu’il n’y a pas de crédits en continu pendant 90 jours, ou que le solde du compte est inférieur au limite sanctionnée ou puissance de tirage mais les crédits ne suffisent pas à couvrir les intérêts débités au cours des 90 jours précédents.

En cas de paiement d’intérêts, un compte est classé comme NPA uniquement si les intérêts dus et facturés au cours d’un trimestre ne sont pas entièrement servis dans les 90 jours suivant la fin du trimestre. La RBI a précisé qu’en cas de paiement d’intérêts à l’égard de prêts à terme, un compte sera classé comme NPA si les intérêts appliqués à des taux spécifiés restent en souffrance depuis plus de 90 jours. Ces instructions prendront effet à compter du 31 mars 2022.

« Il a été observé que certains établissements de crédit reclassent les comptes classés comme NPA à la catégorie d’actifs « standard » en ne payant que les intérêts en souffrance, les retards partiels, etc. Afin d’éviter toute ambiguïté à cet égard, il est précisé que les comptes de prêt classés comme Les NPA ne peuvent être revalorisés en tant qu’actif « standard » que si l’intégralité des arriérés d’intérêts et de principal est payé par l’emprunteur », a déclaré la RBI.

