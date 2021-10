Précommandes Apple Watch Series 7, rumeurs sur l’iPhone SE 2022, etc.

Bonjour et bienvenue dans une autre semaine dans le monde de l’actualité Apple. La semaine dernière, c’était le 10e anniversaire du décès de Steve Jobs – qu’il RIP. Honnêtement, même si je continue d’apprécier mes produits Apple, tout semblait bien mieux quand Jobs était à la barre. Il y avait une certaine nuance, vous savez ?

La semaine dernière, nous avons également eu une panne majeure de Facebook, qui a affecté non seulement Facebook, mais aussi Instagram et WhatsApp. En fait, beaucoup de choses semblaient ne pas fonctionner lundi. Cependant, je l’ai trouvé un peu rafraîchissant, si je veux être honnête. J’étais beaucoup plus productif tout au long de la panne parce que je n’avais tout simplement aucune raison d’être distrait, à part Twitter. C’était une belle pause. Cependant, la grande panne de Facebook de 2021 a également montré à quel point Facebook est à peu près trop gros à ce stade – bien que ce ne soit peut-être pas vrai aux États-Unis, d’autres pays dépendent de WhatsApp pour communiquer avec les amis et la famille, et bien, ce n’était pas le cas. possible pendant environ six heures. J’aspire à l’époque où Facebook n’était pas impliqué dans à peu près tout et n’importe quoi, mais hélas, nous y sommes. Quoi qu’il en soit, je pourrais utiliser plus de pauses Facebook, je suppose.

Passant aux nouvelles liées à Apple, les précommandes d’Apple Watch Series 7 ont augmenté vendredi dernier, et mon garçon, elles sont allées vite. Personnellement, je n’ai aucun intérêt pour la série 7, car j’ai été massivement déçu par ce que nous avons obtenu cette année. Pas de refonte majeure, la durée de vie de la batterie est toujours la même et aucun nouveau capteur de santé d’aucune sorte. Pour moi, rien ne vaut la peine d’être mis à niveau depuis mon Titanium Series 5. Espérons que la Series 8 vaudra la peine d’être mise à niveau l’année prochaine. Néanmoins, si vous utilisez une série 3 ou une version antérieure, la série 7 est une mise à niveau digne. J’espère juste que vous avez réussi à recevoir votre commande à temps parce que j’ai entendu dire qu’elles étaient allées vite ! Nous aurons un examen complet de la série 7 pour vous dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute.

Passons maintenant aux choses que nous obtiendrons peut-être à l’avenir, à commencer par l’iPhone SE de troisième génération. Selon un rapport, nous pourrions voir un tout nouvel iPhone SE dans le courant de 2022, mais il utilisera le même design que le modèle actuel. Pour être honnête, je pense que garder l’iPhone SE avec le même design serait une bonne chose – je connais pas mal de personnes dans ma vie personnelle qui ne feraient pas bien avec un iPhone sans bouton Accueil, comme ma mère, belle-mère, belle-mère, et je suis sûr que cela peut s’appliquer à de nombreuses personnes en plus de moi. Je pense également que ce serait un excellent iPhone à acheter pour les jeunes enfants si vous voulez leur offrir un iPhone. Je veux dire, c’est un design iPhone classique qui satisfait beaucoup de gens, tout ce dont il a vraiment besoin, ce sont des composants internes mis à jour et peut-être un meilleur appareil photo de temps en temps. Pour le prix, vous ne pouvez tout simplement pas battre l’iPhone SE, cela n’a donc que du sens. Bien sûr, cela n’empêche pas les gens de créer des concepts extravagants pour iPhone SE de nouvelle génération.

Alors que nous parlons d’iPhone, il semble que les dernières versions bêta d’iOS 15.1 aient activé ProRes sur les appareils iPhone 13 Pro, ainsi que le contrôle manuel du mode Macro. Bien que je n’aie pas la dernière version bêta sur mon iPhone 13 Pro, sans doute le meilleur iPhone à ce jour, je suis ravi de mettre la main sur ces nouvelles fonctionnalités une fois qu’elles seront disponibles pour le public. Je ne suis en aucun cas un cinéaste professionnel, mais j’aimerais avoir ProRes pour les futures vidéos personnelles avec mon petit. Bien qu’il soit assez scandaleux de voir la taille des fichiers ProRes, apparemment, 12 secondes de vidéo ProRes nécessiteront près de 1 Go d’espace. Heureusement que j’ai un iPhone de 1 To, je suppose.

Et alors que nous espérions un autre événement d’Apple ce mois-ci avec les nouveaux MacBook Pro M1X, qui sait si ce sera le cas ? Après tout, nous approchons du milieu du mois, et toujours aucun mot d’Apple sur les événements. Peut-être le mois prochain ? Alors que nous attendons certainement la prochaine itération de la puce M1 et des MacBook Pro 14 et 16 pouces, Rene Ritchie attend également des écrans mini-LED, un M1X iMac Pro, ainsi que des AirPods 3 et AirPods Pro 2, et plus encore.

Enfin, notre propre Adam Oram a examiné l’iPad mini 6 cette semaine, et il s’avère que c’est un petit appareil fantastique. Si vous ne l’avez pas déjà lu, je vous le recommande vivement.

En tout cas, jusqu’à la prochaine fois !

