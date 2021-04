Précommandez le haut-parleur 360 Reality Audio de Sony maintenant si vous en voulez un le jour du lancement – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je ne suis en aucun cas un audiophile ou un snob du son de quelque nature que ce soit. Pourtant, j’ai testé pratiquement tous les types de produits audio personnels, car cela fait partie de mon travail.J’ai donc beaucoup d’expérience que la plupart des gens ne peuvent pas apprécier. J’ai définitivement formé des préférences au fil des ans et il n’y a que quelques entreprises dont j’utilise personnellement les produits. En ce qui concerne les écouteurs, je choisis Sony pour la qualité audio et les AirPods Pro d’Apple pour la facilité d’utilisation. Et en ce qui concerne les haut-parleurs sans fil dans ma maison, je suis un fan de Sonos de bout en bout. En fait, je ne pensais pas qu’il y aurait jamais un autre haut-parleur domestique sans fil que j’envisagerais d’utiliser moi-même. Puis Sony m’a envoyé le nouveau Sony SRS-RA5000 360 Reality Audio Speaker à tester, et je dois dire… j’ai été complètement époustouflé.

Dévoilé plus tôt cette année, le nouveau Sony SRS-RA5000 360 Reality Audio Speaker est l’un des seuls haut-parleurs qui peuvent lire du contenu 360 Reality Audio, qui est maintenant disponible via les services de musique en streaming d’Amazon, Tidal, Deezer et le service de diffusion de concerts en direct enregistrés Nugs. À partir d’un seul haut-parleur ou d’une seule paire d’écouteurs, 360 Reality Audio donne l’impression que vous êtes au milieu d’un studio ou d’une salle de concert avec des haut-parleurs tout autour de vous.

C’est vraiment une expérience fascinante et cela change complètement la façon dont votre musique sonne.

Le nouveau SRS-RA5000 de Sony est l’un des deux nouveaux haut-parleurs 360 Reality Audio qui sont sur le point de sortir, et c’est certainement le plus haut de gamme des deux. Il comporte sept énormes haut-parleurs différents intégrés dans un seul boîtier qui ressemble à une sorte de nacelle extraterrestre élégante. Il remplit facilement des pièces entières de son, que vous diffusiez du contenu 360 Reality Audio ou des pistes audio régulières. Il prend également en charge le streaming Wi-Fi et Bluetooth.

le SRS-RA5000 360 Reality Audio Speaker est dans une ligue à part en ce moment, donc c’est naturellement assez cher. Ce nouveau modèle est actuellement disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 699,99 $, et les commandes devraient être livrées à partir du 13 avril.

Sony propose également une version moins chère qui n’est pas aussi premium – le nouveau Sony SRS-RA3000 360 Reality Audio Speaker qui est expédié dès maintenant d’Amazon pour 299,99 $. Dans les deux cas, vous savez que vous tirez le meilleur parti du meilleur de Sony. Et si vous décidez d’essayer du contenu 360 Reality Audio, préparez-vous à être complètement époustouflé

360 Reality Audio: l'expérience du son 360 Reality Audio crée une sensation d'immersion qui donne l'impression d'être à un concert ou dans le studio d'enregistrement avec l'artiste Ambient Room Filling Sound: remplissez toute votre pièce de son. Le son est diffusé à la fois horizontalement et verticalement pour créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans votre maison. Amélioration audio immersive et étalonnage du son: à l'aide de l'algorithme unique de Sony, les pistes stéréo traditionnelles sont traitées pour fournir un son ambiant qui remplit la pièce, tandis que le logiciel d'étalonnage du son ajuste les paramètres de l'enceinte pour qu'ils soient parfaits pour la pièce dans laquelle il est placé. Sept enceintes placées précisément: A trois haut-parleurs vers le haut diffusent la musique verticalement tandis que trois haut-parleurs latéraux diffusent le son horizontalement. Ceux-ci sont complétés par un woofer, qui inonde la pièce de basses riches et profondes, donnant une nouvelle vie à toute votre musique préférée.

Son omnidirectionnel et graves profonds: les tweeters à faisceaux diffusent le son verticalement, le diffuseur omnidirectionnel diffuse le son horizontalement pour un son mur à mur et deux radiateurs passifs fournissent des basses profondes. Bluetooth: associez votre haut-parleur à l'aide de la technologie Bluetooth et commencez à diffuser de manière transparente votre collection de musique. Vous pouvez également vous associer sans fil à votre téléviseur via Bluetooth avec les modèles de téléviseurs compatibles. Wi-Fi activé avec Chromecast intégré et Spotify Connect: utilisez une connexion Wi-Fi pour accéder à vos services de diffusion de musique Internet préférés via votre haut-parleur et contrôler la liste de lecture à partir de votre téléphone. Commande vocale: le SRS-RA3000 fonctionne avec Alexa et Google Assistant, vous donnant la possibilité de contrôler le haut-parleur avec votre voix à l'aide de produits Alexa ou Google Home compatibles.

