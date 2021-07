Précommandez le nouveau modèle OLED Nintendo Switch ici, dès maintenant

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Toutes ces années plus tard, la Nintendo Switch est toujours la console de jeux vidéo la plus vendue. Lorsque la pandémie était vraiment grave dans le monde entier l’année dernière, la Switch était impossible à trouver. Le Switch n’est plus aussi difficile à trouver, car les choses vont mieux dans de nombreuses régions. Mais il se vend toujours sur Amazon tout le temps parce que tant de gens continuent d’acheter cette console géniale. Après tout, comment pouvez-vous jouer autrement à tous ces fantastiques jeux Nintendo ?

Comme Nintendo l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, une nouvelle version de la console Switch rejoindra bientôt les modèles actuels. ça s’appelle le Nintendo Switch (modèle OLED), et il est disponible en pré-commande dès maintenant !

le Nintendo Switch (modèle OLED) la date de sortie n’est pas avant le 8 octobre 2021. Cela semble être dans une vie, mais c’est en fait dans moins de trois mois ! La nouvelle version Nintendo Switch sera introuvable en magasin en octobre. C’est pourquoi Nintendo et ses partenaires de vente au détail permettent aux fans de commander tôt.

Les précommandes de la Nintendo Switch OLED commencent dès maintenant !

Nintendo a annoncé la semaine dernière que la date de précommande de la Nintendo Switch OLED était fixée au 15 juillet. Puis, plus tôt dans la journée, Nintendo a confirmé que les précommandes seraient lancées à 15 h 00 HE. La console est disponible en pré-commande auprès de nombreux détaillants partenaires de Nintendo, dont Amazon.

Vous pouvez obtenir deux SKU différents. Le premier est l’ensemble blanc Nintendo Switch (modèle OLED), qui est celui que vous voyez dans toutes les publicités de Nintendo. De plus, vous pouvez également vous procurer l’ensemble Nintendo Switch (modèle OLED) Neon Blue/Neon Red. Le nouveau modèle blanc de Nintendo présente un combo de couleurs de type Xbox que Nintendo n’a jamais utilisé auparavant. Cette dernière version a des contrôleurs Joy-Con bleus et rouges, tout comme le Switch d’origine.

Les deux nouveaux modèles OLED présentent les mêmes spécifications principales que le commutateur d’origine, avec deux différences clés. Tout d’abord, vous trouverez évidemment un écran OLED sur le nouveau Switch. Il mesure 7 pouces de diagonale, ce qui est légèrement plus grand que l’écran de 6,2 pouces du modèle actuel. Et deuxièmement, il y a une nouvelle béquille à l’arrière du commutateur OLED mis à jour.

Il convient également de noter que la nouvelle Nintendo Switch joue exactement les mêmes jeux que les deux autres modèles. Donc non, vous n’aurez pas à vous soucier d’acheter de nouveaux jeux ou de mettre à niveau si vous avez déjà un Switch.

Quel que soit le coloris que vous choisissez, le nouveau Nintendo Switch (modèle OLED) se vend 349,99 $. C’est 50 $ de plus que la Nintendo Switch ordinaire et 150 $ de plus que la Nintendo Switch Lite d’entrée de gamme.

Donc, si vous voulez le dernier et le meilleur de Nintendo, la nouvelle console OLED est aussi bonne que possible. Si vous ne vous souciez pas du nouvel affichage, cependant, le reste des spécifications est le même. Ils jouent tous aux mêmes jeux, aussi, vous pouvez donc économiser beaucoup d’argent en optant pour un modèle plus ancien. le Commutateur Nintendo et Nintendo Switch Lite sont tous les deux en stock en ce moment sur Amazon.

