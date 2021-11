Précommandez l’Echo Show 15 le Cyber ​​Monday ou combinez-le pour économiser encore plus

Les produits pour la maison intelligente ajoutent tellement de fonctionnalités et rendent votre vie quotidienne beaucoup plus facile. Les appareils Echo Show d’Amazon sont utiles pour les tâches quotidiennes, vous rappelant les événements importants et vous fournissant de nouvelles recettes. Ces écrans intelligents peuvent passer des appels et vous aider en mains libres grâce à Alexa.

Amazon a récemment annoncé le dernier Echo Show 15, et il est désormais disponible en pré-commande. Si vous voulez en avoir plus pour votre argent, profitez de ces offres groupées pour Cyber ​​Monday. Vous pouvez marquer le tout nouvel Echo Show 15 avec le Blink Mini ou une Ring Doorbell et économiser de l’argent. L’achat de ces appareils séparément vous coûtera certainement plus cher. Les préachats de l’Amazon Echo Show 15 seul ou avec un accord combiné seront expédiés à partir du 9 décembre.

L’Echo Show 15 est le plus grand du genre, avec un écran gigantesque mesurant 15,6 pouces de large. À toutes fins utiles, il ressemble à un cadre photo chic et vous pouvez même le monter sur un mur. Vous obtenez tout ce que vous attendez : Alexa, des calendriers et des widgets de tâches, des applications de streaming vidéo et une multitude de services de streaming d’Amazon comme Audible et Amazon Music. Si vous voulez vraiment qu’il imite un cadre photo, il existe une fonction Cadre photo qui présente des images d’Amazon Photos et de Facebook.

Amazon Echo Show 15



Restez connecté avec vos proches, obtenez de l’aide d’Alexa, diffusez toutes sortes de contenus et bien plus encore avec l’élégant Echo Show 15. Créez un profil avec un identifiant visuel pour chaque membre de la famille afin d’afficher ses propres calendriers, photos et rappels . Un obturateur de caméra physique vous permet de préserver l’intimité de votre famille.

250 $ sur Amazon

N’oublions pas que les appareils Amazon Echo Show sont capables de passer des appels audio et vidéo sur Internet. Vous n’avez besoin d’aucun accessoire supplémentaire, l’Echo Show 15 dispose d’une caméra et d’un micro intégrés. Pour protéger la vie privée de votre famille, vous pouvez verrouiller l’énorme appareil Echo Show avec des mots de passe et des identifiants. L’Echo Show 15 vous permet de créer des profils séparés pour chaque membre de la famille. Alexa utilise un identifiant visuel pour reconnaître chaque individu. Selon les personnes présentes, votre famille peut consulter ses horaires personnels et ses notes sur le même écran intelligent.

Avec cet immense écran intelligent accroché dans votre cuisine ou votre salon, vous resterez au courant de toutes vos tâches et réunions. C’est un excellent moyen de tout centraliser et de tout synchroniser. Accrocher l’Echo Show 15 sur un mur est facultatif, vous pouvez également obtenir un support et le placer sur n’importe quelle table. Il fonctionne aussi bien en mode paysage qu’en mode portrait, donc le placement et l’orientation dépendent entièrement de vous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.