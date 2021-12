Prédiction Alabama vs Cincinnati, Cotton Bowl, Aperçu de la demi-finale du CFP

Alabama vs Cincinnati: prédiction de Goodyear Cotton Bowl, aperçu du match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire, comment regarder

Date : vendredi 31 décembre

Temps de jeu : 3h30 HE

Lieu : AT&T Stadium, Arlington, Texas

Comment regarder : ESPN, diffusion en direct sur ESPN +

Record : Alabama (12-1), Cincinnati (13-0)

Alabama vs Cincinnati Cotton Bowl, aperçu des éliminatoires du football universitaire

– D’accord, groupe de cinq. Vous aviez ce qu’il fallait pour entrer dans le club, mais pouvez-vous faire quelque chose avec ? Sur les 32 places des éliminatoires du football universitaire au cours des huit dernières années, Cincinnati est la première équipe en dehors du Power Five à avoir une chance de remporter le titre national dans le mini-tournoi.

– Le champion de l’American Athletic Conference a fait ce qu’un programme du groupe des cinq devait faire. Il est resté invaincu, il a remporté une victoire éclatante – c’était la seule équipe à battre Notre Dame – et il a fait le travail avec un championnat de conférence.

Il n’y a pas eu de quatrième option, mais une victoire sur le champion national en titre pourrait faire sauter le couvercle de tous les récits négatifs.

– Ce n’était pas une course facile pour l’Alabama. Il devait remplacer le quart-arrière partant du New England Patriot (Mac Jones), le demi offensif partant de Pittsburgh Steeler (Najee Harris), un receveur large gagnant Heisman (DeVonta Smith), le receveur encore meilleur (Jaylen Waddle) et toute une série d’autres pièces clés.

Et c’est toujours la tête de série 1 des éliminatoires du football universitaire.

– Bama fonctionnait sans filet après avoir perdu contre Texas A&M début octobre. Il a remporté sept victoires consécutives, dont la victoire dominante du championnat 41-24 SEC pour arriver ici. La cohérence n’était pas un problème, il y avait des problèmes sur les deux lignes et l’équipe avait besoin d’être renflouée à maintes reprises. Plus sur cela dans un instant.

– L’Alabama est le seul match des éliminatoires du football universitaire dans ce domaine. La Géorgie a participé une fois, mais cela fait sept fois en huit occasions pour le Tide. Gagnez ceci et le programme sera à un pas de son quatrième titre national CFP et du huitième championnat national de Nick Saban.

L’histoire continue

Cincinnati a une fiche de 0-3 de tous les temps dans les bols de six calibres du Nouvel An – la plus récente étant la défaite de 24-21 contre la Géorgie la saison dernière dans le Chick-fil-A Peach Bowl.

Pourquoi Alabama, Cincinnati va gagner

Pourquoi Cincinnati gagnera le bol de coton Goodyear

Le départ 22 est assez bon.

Il n’y a peut-être pas la profondeur globale pour accrocher avec l’Alabama – presque personne n’a ça – mais du QB Desmond Ridder à CB Ahmad Gardner à DE Myjai Sanders à S Bryan Cook à RB Jerome Ford à CB Coby Bryant et ainsi de suite, Cincinnati a les gars qui peuvent se débrouiller dans un jeu de cette ampleur.

Le front défensif a été un roc toute l’année, c’est un excellent groupe pour prendre le ballon, le secondaire est parmi les meilleurs d’Amérique grâce à une excellente passe rapide – tout est là sur D et tout devrait fonctionner.

L’Alabama est peut-être spécial à bien des égards, mais le front offensif permet beaucoup trop de tacles pour perdre – Bryce Young et le backfield de Tide sont sur le point d’être assiégés.

La défense peut tenir le coup et l’offensive a l’équilibre pour garder le Tide sur ses talons. Le jeu au sol de Bearcat n’est peut-être pas si cohérent, mais Ford et ses arrières peuvent frapper des circuits. Ridder pourrait être absent pour des étirements, puis il effectuera trois lancers d’affilée pour changer le jeu.

Ajoutez aux équipes spéciales de gros jeux qui ont changé les matchs – comme un retour de coup de pied contre l’Indiana et un coup de pied bloqué contre East Carolina – et les Bearcats ont une équipe complète.

Pourquoi l’Alabama gagnera le bol en coton Goodyear

L’Alabama peut-il apporter la concentration et l’exécution au niveau du championnat SEC ?

Si l’Alabama joue son meilleur jeu et que Cincinnati joue son meilleur jeu, l’Alabama gagne facilement.

La question est de savoir si l’Alabama peut ou non mettre en place 60 minutes complètes – il a un moyen de s’endormir pour des parties importantes de jeux – et si Cincinnati peut saisir l’opportunité.

Oui, l’Alabama a joué avec le feu bien trop souvent cette année, mais il n’a été brûlé qu’une seule fois. Il a pu passer quand il le fallait absolument maintes et maintes fois, et il a réussi à le faire avec une explosion.

Peu importe qui a joué le Tide, le jeu de passes a fonctionné avec plus de 300 verges par la passe dans chacun des huit derniers matchs alors que Bryce Young est devenu de plus en plus à l’aise.

Il a été capable de faire face à la pression match après match, il a été capable de très bien fonctionner même lorsque l’attaque en cours n’était pas géniale, et il a toujours réussi à être le gars le plus cool de la salle, quelle que soit la situation. Cincinnati ne le dérangera pas.

De l’autre côté, les Bearcats n’ont rien vu d’aussi incroyable que le talent sur le point de venir de la ruée vers les cols de l’Alabama.

Young est peut-être la star gagnante de Heisman, mais Will Anderson et le front défensif de Tide sont maintenant reposés et devraient regarder et jouer un demi-temps plus vite. Le front offensif de Bearcat pourrait être excellent dans la protection contre les passes et cela peut devenir physique, mais Bama arrivera à Desmond Ridder.

Alabama vs Cincinnati: Goodyear Cotton Bowl, que va-t-il se passer

Cincinnati pourrait absolument réussir cela.

L’Alabama a à peine survécu à Auburn, marquant seulement trois points avant un entraînement tardif désespéré.

Il a tenu bon contre la Floride et le LSU, a lutté pour repousser l’Arkansas et le Tennessee et a perdu contre Texas A&M.

Non, Cincinnati n’a pas eu à courir le gant d’un calendrier Power Five et n’a eu qu’une seule grande victoire, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas la capacité de traîner et de conclure l’affaire lorsque plusieurs équipes SEC inférieures pourraient ne le fais pas.

Ou l’Alabama le lance dans l’équipement des éliminatoires du football universitaire et c’est 21-0 au premier trimestre.

Il y aura des moments où Cincinnati semble pouvoir réussir quelque chose de spécial, mais il y aura aussi quelques accalmies lorsqu’il commet une énorme erreur. Il a réussi à vaincre ceux contre les Carolines de l’Est du monde – et il y aura un intéressant jeu d’équipes spéciales avec un gros coup de pied bloqué – mais cela ne suffira pas.

Will Anderson et la ligne défensive de l’Alabama s’occuperont des choses au début du quatrième.

Goodyear Cotton Bowl: prédiction Alabama vs Cincinnati, lignes

Alabama 37, Cincinnati 20

Ligne : Alabama -13,5, o/u : 57,5

ATS Confiance sur 5: 2

Évaluation à voir absolument : 5

5 : Réveillon du Nouvel An dans un bar

1 : Réveillon du Nouvel An en regardant une balle tomber

