Prédiction Bitcoin époustouflante: 1 BTC peut valoir 1 milliard de dollars, selon Fidelity; Le chef de la SEC renforce le BTC

Malgré la volatilité massive du marché de la cryptographie, toutes sortes de prédictions optimistes apparaissent.

Certains peuvent sembler plus tirés par les cheveux que d’autres, mais au vu de l’évolution du marché ces jours-ci, tout est possible.

Maintenant, Fidelity a laissé tomber une prédiction époustouflante sur le prix du BTC.

TrustNodes révèle que l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde est devenu l’un des plus grands taureaux BTC au monde. Il a un modèle top-off qui souffle tous les autres hors de l’eau.

Jurrien Timmer, directeur de Global Macro chez Fidelity, a récemment révélé une méthode d’évaluation du BTC qui prédit qu’il atteindra 1 milliard de dollars par pièce dans environ deux décennies d’ici 2038 environ.

Timmer a combiné dans un seul graphique le modèle stock-flux avec son propre modèle de demande.

Il continua et dit ce qui suit :

“En d’autres termes, l’utilité (la valeur) du bitcoin devrait croître beaucoup plus rapidement que son réseau d’acheteurs, de vendeurs, d’échanges, de guichets automatiques et de détaillants participants, y compris actuellement, directement ou indirectement, AT&T, la Wikimedia Foundation (dons), le Dallas Des non-conformistes, quelques assureurs, de nombreuses banques et d’innombrables petites entreprises. »