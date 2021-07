Prédiction Bitcoin : le roi de la crypto va « dépasser la finance mondiale » d’ici 2050 ; le prix grimpera jusqu’à 470 000 $ d’ici 2030

Bitcoin a réussi à obtenir un soutien accru de sociétés telles que JPMorgan, Goldman Sachs, PayPal, Visa, Tesla, Apple, MicroStrategy, etc.

2021 restera probablement dans l’histoire comme l’année où Bitcoin a commencé à entrer dans le monde financier traditionnel avec un nombre croissant d’institutions financières mondiales, de grandes entreprises technologiques et même une nation adoptant le roi de la crypto. Alors que Bitcoin sortira tôt ou tard de la phase actuelle de correction des prix, la majorité d’une enquête menée auprès de 42 experts en cryptographie dans le monde a récemment déclaré que l’hyperbitcoinisation – le moment où Bitcoin dépasse la finance mondiale – se produira d’ici 2050.

L’enquête, qui comprenait également les chefs des échanges cryptographiques indiens ZebPay et Unocoin – Avinash Shekhar et Sathvik Vishwanath respectivement, a été publiée ce mois-ci par la plateforme de finances personnelles basée au Royaume-Uni Finder. L’étude a noté que 29% ont déclaré que l’hyberbitcoinisation se produirait dès 2035, tandis que 20% supplémentaires pensaient qu’elle se produirait d’ici 2040. Cependant, 44% des panélistes ne s’attendaient pas à ce que cela se produise. Bitcoin a réussi à obtenir un soutien accru ou a suscité l’intérêt d’entreprises et d’entités financières du monde entier telles que JPMorgan, Goldman Sachs, PayPal, Visa, Tesla, Apple, MicroStrategy, etc. Récemment, la nation d’Amérique centrale El Salvador est devenue le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale. D’autres, comme la Bulgarie et l’Ukraine, possédaient également des Bitcoins, selon BitcoinTreasuries.org.

Même s’il pourrait y avoir une dépréciation des prix à moyen terme, le prix du Bitcoin devrait augmenter jusqu’à 318 417 $ d’ici décembre 2025, selon le panel. “La réduction de moitié des événements et de l’inflation d’ici 2025 et 2030 déclenchera probablement des mouvements haussiers plus importants”, a déclaré Justin Chuh, trader senior, Wave Financial dans le rapport. “Les prix sont susceptibles d’être continuellement déterminés par l’offre et la demande, une disponibilité moindre pour un groupe plus large d’utilisateurs.”

Lire aussi : Apple a finalement acheté plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin ? Voici ce que disent les Bitcoiners

Cependant, les panélistes s’attendaient à ce que d’ici décembre 2030, le prix grimpe à 4 287 591 $, mais « la moyenne est faussée par les valeurs aberrantes – lorsque nous examinons la prévision de prix médian, la prévision de prix pour 2030 tombe à 470 000 $ ». C’est encore plus de 14X par rapport au prix actuel de près de 32 000 $. Néanmoins, 2021 devrait se terminer à 66 284 $, selon 61% des panélistes. Ce ne serait que 2 000 $ de plus que le record historique de 64 234 $ au 14 avril 2021, selon les données de CoinMarketCap.com.

Martin Fröhler, PDG de la plate-forme de négociation virtuelle sur la blockchain Ethreum – Morpher était l’expert le plus optimiste du panel pour prédire une prévision de 160 000 $ en fin d’année. « L’adoption par les entreprises et les investisseurs institutionnels, associée à une politique monétaire souple et à une inflation élevée des actifs, propulsera Bitcoin à 6 chiffres avant la fin de cette année », explique Fröhler. “Le prochain cycle de réduction de moitié verra l’adoption accrue du Bitcoin comme monnaie légale par les pays en développement, et jusqu’en 2030, Bitcoin aura remplacé l’or comme actif de réserve mondial”, a-t-il ajouté.

Du prix actuel oscillant autour de 32 000 $, le panel s’attendait à ce que Bitcoin chute à 25 112 $ sur la base d’une moyenne des prévisions de 23 panélistes qui ont partagé leurs réflexions sur la durée de Bitcoin dans le cycle actuel.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.