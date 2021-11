Prédiction Cardano : en bonne voie pour atteindre un sommet historique

Le Cardano (ADA/USD) n’est plus en marge. Le prix de la pièce a augmenté de plus de 15% au cours des dernières 24 heures et se négocie à son plus haut niveau depuis plus d’un mois.

il y a des rebonds

Cardano est un projet de blockchain relativement populaire qui est également controversé. L’objectif du projet est d’aider à résoudre certains des plus grands défis auxquels les institutions sont confrontées. Les développeurs pensent qu’ils peuvent utiliser le projet dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le même temps, Cardano est un tueur d’Ethereum, grâce à sa technologie de contrat intelligent récemment introduite. Les contrats intelligents sont la technologie qui permet aux entreprises et aux développeurs de créer des applications telles que celles du secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Le prix de Cardano a fortement bondi il y a quelques mois alors que les investisseurs applaudissaient le lancement de capacités de contrat intelligent. Cette version est passée par le hard fork d’Alonzo.

Cependant, depuis lors, le prix a sous-performé ses pairs. Par exemple, alors qu’Ethereum a atteint un niveau record, Cardano est toujours 25 % en dessous de son plus haut niveau jamais enregistré. Il en va de même pour d’autres crypto-monnaies comme Bitcoin, Binance Coin et Solana.

Le prix de l’ADA a entamé une forte cassure haussière lundi. Au cours des deux derniers jours, la pièce a augmenté de plus de 20%. Cette performance est principalement due à des raisons techniques, car le prix formait une configuration en triangle, comme je l’expliquerai ci-dessous. En fait, cette cassure était conforme à ma prédiction sur Cardano qui a été publiée ailleurs lundi.

Pourtant, à long terme, Cardano fait face à des défis importants. Le plus important est qu’Ethereum est toujours fort. Ses plateformes DeFi ont désormais une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 180 milliards de dollars. Il représente également la majorité des transactions blockchain qui existent aujourd’hui.

Prévision de prix Cardano

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’ADA a récemment été dans une fourchette étroite. Il est resté sur une voie étroite alors même que les prix des autres crypto-monnaies rebondissent. Cependant, un examen attentif montre que la pièce a formé un motif triangulaire.

Par conséquent, il était relativement facile de prédire qu’une cassure se produirait. Cependant, comme il s’agissait d’un triangle symétrique, il était relativement difficile de prédire la direction de cette cassure.

Maintenant, la pièce a dépassé la moyenne mobile pondérée en volume de 25 et 50 jours (VWMA). Le MACD a également continué à augmenter. Maintenant, avec cette étincelle, il y a une chance que la pièce atteigne son plus haut niveau historique.

