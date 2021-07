Prédiction : Chainlink (LINK) est un bon prix en juillet 2021 ?

in

Chainlink LINK / USD encourage un réseau mondial d’ordinateurs à fournir des données fiables et réelles aux contrats intelligents. La crypto-monnaie LINK garantit l’exécution réussie de contrats intelligents dépendants du réseau.

Chainlink a gagné environ 5% en valeur au cours de la dernière journée, c’est donc le bon moment pour jeter un œil à l’action récente des prix de LINK et déterminer s’il s’agit toujours d’un bon achat en juillet.

Les intégrations de maillons de chaîne à la hausse

Le 6 juillet, nous avons vu DotMoovs devenir le dernier innovateur de blockchain à intégrer la fonction aléatoire vérifiable ChainLink (VRF). DotMoovs est une plate-forme compétitive qui vise à amener la compétition sportive internationale dans le monde virtuel.

Le VRF de ChainLink finira par être utilisé comme une infrastructure Oracle puissante et sécurisée qui fournira à DotMoovs une source aléatoire inviolable et vérifiable.

Lorsque DotMoovs dépassera les barrières géographiques du sport grâce à un système qui récompense ses participants avec le jeton MOOV natif, nous verrons également beaucoup d’activité sur ChainLink, ce qui entraînera une demande accrue et la valeur du jeton LINK.

Nous avons également vu l’agrégateur DeFi connu sous le nom de Dot Finance intégrer les flux de prix Chainlink dans Binance Chain pour alimenter sa solution d’agrégateur de performances DeFi.

Par ailleurs, même Thales a annoncé son intégration de Chainlink Price Feeds pour sécuriser les résultats des options binaires.

Thales est une plateforme de trading d’options binaires sans autorisation, non dépositaire et non censurée.

Toutes ces intégrations Chainlink sur différents projets montrent vraiment les prouesses de leur technologie et ne manqueront pas d’attirer l’attention tout au long du mois de juillet.

Au fur et à mesure que la demande de LINK augmente, la valeur augmentera également et en fait donc un investissement rentable.

Devriez-vous investir dans Chainlink (LINK) ?

Le 6 juillet, Chainlink (LINK) valait 19,59 $.

Selon les données d’IntoTheBlock, au cours des dernières 24 heures, ChainLink a augmenté de 5%, avec une concentration de 77% par les grands détenteurs et un total de 121,97 millions de dollars d’entrées d’échange au cours des 7 derniers jours.

Étant donné que de nombreuses solutions basées sur la blockchain commencent à implémenter Chainlink comme solution pour leurs flux de prix, afin d’offrir à leurs utilisateurs un niveau de sécurité plus élevé, le jeton LINK a beaucoup de potentiel.

Lorsque nous regardons juin, il est passé à 31,18 $ le 3 juin, tandis que le prix le plus bas atteint par LINK était de 15,26 $.

Cela devrait nous donner une idée claire de la croissance réaliste du jeton au cours du mois suivant, mais il pourrait même avoir le potentiel d’augmenter en valeur.

Cela étant, compte tenu de son intégration récente dans de nombreux projets, on peut vraiment voir LINK passer la barre des 25 $ fin juillet.

C’est le cas, en supposant que le jeton LINK voit une demande et une utilisation accrues à la suite des intégrations.

À son prix demandé actuel de 19,59 $, cela pourrait être un investissement rentable à long terme.

Le post Prédiction : Chainlink (LINK) est-il un bon prix en juillet 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.