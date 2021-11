Prédiction Chiliz : Il a été nominé pour deux prix, cela va-t-il augmenter ?

Chiliz CHZ / USD est un jeton Ethereum qui alimente Socios.com.

Il est principalement développé comme une monnaie numérique pouvant être utilisée dans le monde des plateformes de sport et de divertissement.

Leur objectif est de donner à des millions de fans de sports et d’esports une pièce pour acheter un droit de vote direct dans leurs clubs préférés.

La présélection de deux prix comme catalyseur de croissance

Le 15 septembre, Chiliz a annoncé un partenariat avec FTX pour répertorier les jetons FAN.

Le 10 novembre, Chiliz (CHZ), le fournisseur de technologie blockchain pour le sport et le divertissement, a annoncé à ses abonnés Twitter qu’il était présélectionné pour deux prix.

Ces prix sont le « Projet d’adoption de masse de l’année » et le « Projet de tokenisation de l’année ».

En outre, Chiliz a développé la plate-forme d’engagement des fans de sport Socios.com sur son infrastructure blockchain, où il utilise CHZ comme devise exclusive sur la plate-forme.

Cela a le potentiel de vraiment faire découvrir Chiliz et Socios.com aux yeux de nombreux nouveaux utilisateurs, et la liste restreinte témoigne de l’originalité d’un projet et de la valeur qu’il apporte aux fans de sport.

Le potentiel de croissance du prix des jetons CHZ augmentera en conséquence.

Dois-je acheter Chiliz (CHZ) ?

Le 12 novembre, Chiliz (CHZ) valait 0,499 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps et à ses performances en octobre.

Chiliz (CHZ) a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 13 mars, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,878 $.

Ici, nous pouvons voir qu’à sa valeur la plus élevée de tous les temps, par rapport à sa valeur le 12 novembre, le jeton valait 0,379 $ de plus, soit 75%.

En ce qui concerne la performance de CHZ en octobre, le 1er octobre, elle ne valait que 0,258 $.

Son point culminant a été le 31 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,551 $.

Cela montre que la valeur du jeton a augmenté de 0,293 $ ou 113%.

Selon les données d’IntoTheBlock, Chiliz (CHZ) a enregistré 675,77 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, au cours des sept derniers jours, CHZ a enregistré 159,69 millions de dollars d’entrées totales de devises, ainsi que 114,08 millions de sorties totales de devises.

Dans cet esprit, CHZ a le potentiel d’atteindre 0,7 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

