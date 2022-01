Prédiction de George Mason contre Kansas: Big outsider couvrira

En tant que joueur, Kim English a vu beaucoup de Kansas en tant que membre des Tigers du Missouri, et il revient à Lawrence en tant qu’entraîneur samedi à la recherche d’une signature bouleversée pour George Mason le jour du Nouvel An.

Les Patriots renoncent à un rebond offensif sur seulement 19% des tirs manqués des adversaires, qui se classent au neuvième rang du pays, tandis que le Kansas se classe 85e dans cette catégorie, permettant à 23,8% des échecs de rebondir.

Les Jayhawks n’ont pas non plus réussi à forcer les tirs contestés, se classant 183e au pays pour le pourcentage de tirs au but de leurs adversaires à 43,2 et 191e pour le pourcentage de tirs à 2 points à 50,0.

Jusqu’à présent, la clé du succès de George Mason a reposé sur des tirs à 3 points, les Patriots se classant 29e au pays pour le pourcentage le plus élevé de points provenant de 3 points à 40,2.

Avec le Kansas 116e dans le pays en défense de tir à 3 points, permettant aux adversaires de tirer à 31,6% de l’extérieur, les Patriots présenteront un test difficile au Kansas samedi.

Le jeu: George Mason, +21.