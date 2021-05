Prédiction de l’équipe: Qui l’Allemagne remportera-t-elle les Euros?

À l’approche de l’Euro 2020, les équipes commencent à annoncer leurs équipes finales pour le tournoi. Les goûts de la Pologne et de la Belgique ont déjà finalisé leurs listes, avec Robert Lewandowski du Bayern Munich, sans surprise, capitaine du premier.

Maintenant, la grande question est de savoir qui sera inclus dans la liste des 26 finalistes allemands?

Il y a eu un peu de spéculation sur qui accompagnera Joachim Low à la finale de l’Euro, avec des rapports récents suggérant que même le “ retraité ” Thomas Muller est très susceptible d’obtenir un billet tardif dans l’équipe. Cependant, à en juger par les sélections de Low jusqu’à présent, nous pouvons supposer qu’il ne fera pas autant de changements autrement. Les Mats Hummels de Muller et du Borussia Dortmund seront probablement les exceptions les plus remarquables, tandis que le reste de l’équipe ne sera probablement pas trop différent de ce que Low nous a montré jusqu’à présent.

Alors, sans plus tarder, voici une rapide prédiction de qui sera inclus dans la liste finale, position par position. Étant donné que la plupart des équipes sont nommées avec deux à trois joueurs de chaque poste, nous supposerons que l’Allemagne aura trois gardiens de but, neuf défenseurs, dix milieux de terrain et quatre attaquants.

Gardiens de but

Celui-ci est assez simple. Manuel Neuer sera certainement le capitaine Die Mannschaft comme il le fait depuis trois ans. Après une autre saison stellaire avec le Bayern, Neuer sera probablement l’un des premiers noms de la liste. Le principal remplaçant de Neuer, Marc-André ter Stegen, ratera le tournoi après avoir subi une opération au genou. Son remplaçant pourrait être Bernd Leno d’Arsenal, avec Kevin Trapp de l’Eintracht Francfort à la troisième place du gardien de but.

Défenseurs

Commençons par les bons arrières. Lukas Klostermann du RB Leipzig pourrait bien commencer du côté droit de la défense lors du tournoi, après l’avoir fait lors de deux des trois derniers matchs de l’Allemagne. Emre Can de Dortmund pourrait également avoir un reniflement à l’arrière droit ou à l’arrière central, selon la formation que l’Allemagne joue.

Au milieu de la défense, Low a opté pour Matthias Ginter du Borussia Monchengladbach, Antonio Rudiger de Chelsea, Niklas Sule du Bayern et Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. La gamme ne changera probablement pas de ces joueurs. Mais peut-être que l’inclusion la plus intéressante sera Mats Hummels, bien que l’on ne sache toujours pas s’il fera la coupe finale. Considérant qu’il est actuellement le meilleur défenseur de Dortmund, il serait cependant insensé d’ignorer ses compétences et son expérience. Pour Florian Plettenberg de Sport1, Hummels fera en effet son retour, on verra donc.

À l’arrière gauche, Marcel Halstenberg de Leipzig pourrait faire son retour, ayant raté les derniers matches internationaux en raison d’une blessure et d’une mise en quarantaine. Il serait rejoint par Robin Gosens d’Atalanta, qui a été l’un des choix préférés de Low au cours des derniers mois. Nico Schulz de Dortmund est également un prétendant, mais étant donné qu’il n’a pas été sélectionné pour les cinq derniers matchs internationaux, ce serait une surprise s’il était inclus.

Milieux de terrain

L’Allemagne a certains des milieux de terrain les plus talentueux au monde, donc cela pourrait être un peu un casse-tête de sélection. Au milieu de terrain central, Joshua Kimmich et Leon Goretzka du Bayern se sont révélés être un duo formidable, alors attendez-vous à ce que leurs noms soient en tête de la liste de Low. Ilkay Gundogan de Manchester City a également connu une excellente saison, conduisant City au sommet de la Premier League et de la finale de la Ligue des champions. Les trois noms sont plus ou moins acquis, mais Goretzka pourrait être légèrement retardé pour rejoindre l’équipe en raison d’une blessure musculaire. Il en va de même pour Toni Kroos du Real Madrid, qui a été testé positif pour COVID-19. Une fois ces problèmes terminés, on s’attend à ce qu’ils fassent partie de l’équipe.

Maintenant, c’est là que cela devient un peu plus difficile. À l’exception des quatre noms déjà sur la liste, qui occupera les six places restantes? Faisons un petit voyage dans le passé pour voir qui Low a choisi jusqu’à présent. Julian Brandt de Dortmund semble presque certain de figurer sur la liste, étant donné qu’il porte désormais le maillot n ° 10 convoité pour l’Allemagne. Kai Havertz de Chelsea, qui a porté le 10 brièvement lors de son dernier appel, est également plus que susceptible de rejoindre l’équipe.

Avec quatre places restantes, je ferai quelques pronostics audacieux et je dirai que le coéquipier de Brandt à Dortmund, Mahmoud Dahoud, rejoindra l’équipe. Il a apparemment été en feu pour Dortmund lors de leur récente période de forme, dans laquelle ils ont décroché la qualification de la Ligue des champions avec un match à perdre et ont remporté le DFB-Pokal. J’aurais aussi pensé que Marco Reus aurait eu une chance sur un spot, mais il a lui-même déclaré qu’il ne rejoindrait pas l’équipe, donc sa place pourrait aller au jeune Florian Wirtz ou Nadiem Amiri, tous deux de Leverkusen. Les deux autres places pourraient être occupées par Florian Neuhaus de Gladbach et Jamal Musiala du Bayern. Ce dernier est peut-être un peu exagéré, mais il a choisi l’équipe nationale allemande parce qu’il savait qu’il obtiendrait de gros coups. Cela pourrait être son premier.

Les attaquants

Avec tout leur talent au milieu de terrain, l’Allemagne a souffert d’un grave manque de puissance de feu ces dernières années. Mais si nous regardons au-delà de cela, il semble certain que le duo du Bayern Serge Gnabry et Leroy Sane rejoindra l’équipe. Les deux auront besoin d’un sérieux coup de pouce s’ils veulent faire leurs preuves aux Euros de cette année. La même chose peut être dite pour Timo Werner de Chelsea, qui a raté le club et le pays depuis son arrivée à Londres.

Quelle meilleure façon d’inspirer, eh bien, l’inspiration de ces marginaux qu’une bonne dose d’expérience? Si les rumeurs sont vraies, Thomas Muller sera également rappelé en équipe nationale après trois ans, dans l’espoir de prouver la décision initiale de son entraîneur de le renvoyer mal. Il reste à voir où et comment Muller s’intégrera exactement dans cette équipe allemande actuelle, mais si sa forme pour le Bayern est la preuve de quoi que ce soit, c’est que Muller a faim et a hâte d’y aller.

Pour résumer, voici qui je pense que Low va amener les Euros:

Manuel Neuer (capitaine): GK Lukas Klostermann: DF Robin Gosens: DF Matthias Ginter: DF Mats Hummels: DF Joshua Kimmich: MF Kai Havertz: MF Toni Kroos: MF Timo Werner: FW Julian Brandt: MF Nadiem Amiri / Florian Wirtz: MF Kevin Trapp: GK Thomas Muller: FW Florian Neuhaus: MF Niklas Sule: DF Antonio Rudiger: DF Jonathan Tah: DF Leon Goretzka: MF Leroy Sane: FW Serge Gnabry: FW Ilkay Gundogan: MF Bernd Leno: GK Emre Can: DF Marcel Halstenberg : DF Mahmoud Dahoud: MF Jamal Musiala: MF

Comme nous le savons tous, l’Allemagne a beaucoup à jouer sur ce tournoi, avec leurs récents échecs à la Coupe du monde 2018 et les deux dernières campagnes de la Ligue des Nations encore frais dans leur esprit. Reste à savoir si ce sera l’équipe qui les emmènera à la gloire ou les laissera s’écraser et brûler pour la quatrième fois en trois ans.

Selon vous, qui fera partie de la liste de Jogi Low? Faites le nous savoir dans les commentaires!