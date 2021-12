Prédiction de Near alors que la vente s’intensifie

Le prix Near Protocol (NEAR / USD) a été vendu dernièrement. Il a baissé au cours des quatre derniers jours consécutifs et a atteint son plus bas niveau depuis le 28 septembre. Son prix a baissé de plus de 50 % par rapport à son plus haut niveau cette année. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 4,16 milliards de dollars, ce qui en fait le 43e plus grand projet de cryptographie.

Qu’est-ce que le protocole Near ?

Le protocole Near, communément appelé Near, est un projet de blockchain qui crée une meilleure plate-forme qu’Ethereum. C’est un projet de preuve de participation qui est nettement plus rapide et plus adaptable qu’Ethereum et certains de ses pairs. Il a récemment levé plus de 21 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz.

Near y parvient grâce à une technologie qui a été mise au point dans Zilliqa, un projet bien connu. Cette technologie est connue sous le nom de fragmentation. En novembre, les développeurs ont publié Nightshade Chunking, qui conduira à des vitesses plus rapides. Pour ce faire, il divise les blocs en morceaux plus petits appelés fragments.

L’étape initiale du processus est connue sous le nom de belladone simple, qui aidera le réseau à fragmenter l’état mais pas le traitement. Cela signifie que le réseau continuera d’avoir besoin de validateurs pour vérifier les transactions.

Ces derniers mois, le nombre de développeurs s’appuyant sur le protocole Near a considérablement augmenté. Certains des projets les plus connus créés à Near sont Portis, Trust Wallet, Magic Wallet et Ontology.

Pourtant, comme la plupart des tueurs d’Ethereum, le protocole Near est confronté à plusieurs défis majeurs à venir. Le premier grand défi est Ethereum lui-même.

Des défis de proximité

Bien qu’Ethereum ait ses défis, sa position privilégiée lui a permis d’avoir une position dominante dans l’industrie. Par exemple, il a été utilisé pour construire la plupart des projets DeFi qui existent aujourd’hui. Il a également été utilisé pour construire de nombreuses plates-formes telles que OpenSea et Decentraland.

Dans le même temps, les développeurs d’Ethereum s’efforcent d’optimiser la plate-forme à l’aide des mises à jour ETH 2.0. Ces mises à jour en feront une plate-forme meilleure et beaucoup plus rapide.

L’autre défi est que l’industrie des contrats intelligents est relativement compétitive. Certaines des principales alternatives à Ethereum sont Solana, Cardano, Binance Smart Chain et Polkadot.

Prévision de prix proche du protocole

Le graphique sur quatre heures montre que le prix Near a connu une tendance baissière majeure ces dernières semaines. Le prix a formé un canal baissier qui s’affiche en noir. C’est le long de la partie inférieure de ce canal. Il est également passé en dessous des moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Par conséquent, il y a une chance que la pièce continue de baisser alors que les baissiers ciblent un support clé à environ 6 $.

