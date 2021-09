Prédiction de prix Audius : vers un bond de 88 %

in

Le prix d’Audius (AUDIO / USD) a augmenté de plus de 20% après que la société a annoncé une nouvelle ronde de financement auprès d’une équipe d’artistes de haut niveau. La pièce est passée à 2,87 $, soit le plus haut depuis le 6 septembre. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 1,16 milliard de dollars.

Audius reçoit un investissement important

Audius est un projet blockchain de premier plan qui révolutionne l’industrie de la musique. Les développeurs ont créé une plateforme qui permet aux musiciens indépendants de gagner de l’argent en ligne. Ces derniers mois, des milliers d’artistes ont rejoint la plateforme, tandis que plus de 6 millions de personnes utilisent régulièrement la plateforme.

Le prix d’Audius a augmenté il y a quelques semaines après que la plate-forme s’est associée à TikTok, la société chinoise de médias sociaux. Le partenariat a permis aux artistes de sa plateforme de rendre leurs chansons disponibles sur TikTok. C’était une annonce notable car TikTok compte des milliards d’utilisateurs dans le monde.

Et aujourd’hui (jeudi), le prix d’AUDIO a grimpé en flèche après qu’une équipe de superstars de la musique ait investi dans l’entreprise. Katy Perru, Jason Derulo et le rappeur Nas ont annoncé avoir investi 5 millions de dollars dans l’entreprise. L’évaluation de la société n’a pas été rendue publique bien qu’elle ait d’abord levé 5,5 millions de dollars lors de son lancement en 2018. Dans d’autres tours de table, Audius a levé 1,25 million de dollars et 3,1 millions de dollars. Dans un communiqué, Bandier a déclaré à Rolling Stone :

« Historiquement, le secteur de la musique a eu tendance à être lent à adopter les changements technologiques, luttant souvent plutôt que de les adopter. Je pense que la blockchain est susceptible d’être une force dominante pour responsabiliser davantage les créateurs et forger des relations directes avec des artistes plus profondément engagés.

Une autre étape importante qu’Audius a récemment franchie est le passage de sa plate-forme à Solana, le tueur d’Ethereum à croissance rapide. Ce changement réduira vos coûts et facilitera son utilisation sur le backend.

Prévisions de prix Audius

Le graphique journalier montre que le prix d’Audius a connu une forte tendance haussière ces dernières semaines. Il a augmenté de plus de 300 % par rapport à son plus bas niveau en juin de cette année. En cours de route, il a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours.

Le MACD reste au-dessus du niveau neutre. Une autre chose notable est qu’un motif de drapeau haussier s’est formé. Par conséquent, la devise devrait continuer à augmenter alors que les taureaux ciblent la résistance clé à 5,15 $, ce qui représente environ 88% du niveau actuel.

